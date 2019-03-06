Powerbank arayanlara müjde! Tüm teknolojik ihtiyaçlarınıza uygun fiyatlarla çözüm getiren Teknostore, Bix Powerbank ürünlerinde büyük bir indirime gitti.

Günlük hayatımızda en çok işimize yarayan, taşınabilir kurtarıcılarımız powerbank'ler artık bir ihtiyaç haline gelmiş durumda. Günün büyük bir kısmını dışarıda geçirecekseniz ya da herhangi bir elektrik kesintisinde şarjsız kalmak istemiyorsanız hayati değer taşıyan bu küçük ‘yedek piller’, önemli anlarda şarj sorunumuza çare olabiliyor. Biz de bu içeriğimizde sizler için Teknostore’da indirime girmiş Bix Powerbank ürünlerini inceleyeceğiz.

Çift USB çıkışlı Bix Powerbank, aynı anda iki cihazı da şarj etmenize olanak sağlıyor. 5000 mAh’lik kapasitesi sayesinde bir günü rahatlıkla kurtaran cihaz, alüminyum gövdesi sayesinde dayanıklı bir yapıya sahip. Üzerindeki LED'ler sayesinde cihazın şarjını da belirten Powerbank, Teknostore mağazasında indirime girmiş durumda.

10.000 mAh değerindeki powerbank, hızlı şarj özelliği ve çift USB çıkışıyla aradığınız tüm özellikleri size sunuyor. Hızlı şarj özelliğini Qualcomm 3.0 desteğinden alan cihazla birlikte elektronik cihazlarınızı dört kata kadar hızlı şarj etmeniz mümkün. Tüm bunların yanı sıra alüminyum bir kasaya sahip olan powerbank, dış darbelere karşı da korumalı bir durumda.

Bix Kablosuz Şarj Özellikli Powerbank sayesinde kablosuz şarj desteği bulunan tüm cihazlarınızı kolaylıkla şarj edebilirsiniz. Powerbank olmanın yanı sıra USB çıkışlı şarjı da destekleyen cihaz, 4700 mAh’lik bir kapasiteye sahip.

Bir powerbank'ten çok daha fazlası olan bu cihazla birlikte hem iki cihaza kadar şarj işlemi gerçekleştirebilir hem de verilerinizi depolayabilirsiniz. 16 ila 128 GB arasında depolama alanı sunan modellerin hepsi 10.000 mAh’lik bir şarj kapasitesini de sizlere sunacak. Tüm bunların yanı sıra veri alışverişinizi ister kablolu isterseniz de iData Air üzerinden kablosuz şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Ürünün 32 GB’lık modelinde indirim olduğunu belirtmekte de fayda var.

Teknostore’daki indirimli Bix powerbank'leri listelediğimiz yazımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Teknostore’da bulunan tüm powerbank'lere ulaşmak için bağlantıya tıklayabilirsiniz.