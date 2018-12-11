Teknostore'da Bix Şarj Aletlerinde Muhteşem İndirim

Eğer bütçenize uygun, kaliteli ve dayanıklı yeni bir şarj aletine ihtiyacınız varsa, Teknostore'da kaçırmamanız gereken indirimler var.

Şarj aletlerinin dayanıksızlığı en sinir bozucu sorunlardan biri ve muhtemelen büyük çoğunluğumuz telefonumuzun kutusundan çıkan şarj aletinin ömrünü tüketip yenisini almak zorunda kalmışızdır. Ancak Apple, Samsung gibi markalar için 'orijinal' şarj aleti almaya kalktığımızda mantık dışı fiyatlara satıldıklarını görüyoruz. Bu da bizi kaliteli şarj aleti alternatifleri aramaya itiyor.

Bu içeriğimizde, böyle bir arayışa girmiş olanlarınızı hayli memnun edecek; indirimde olan altı Bix şarj cihazından bahsedeceğiz.

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Bix Akıllı Şarj Cihazı, telefonunuzun en hızlı şekilde şarj olabilmesi için gerekli olan akımı tanımlayarak güvenli ve hızlı bir şarj performansı sunuyor.

İndirimli Fiyat: 29.90 TL

Bix 18W USB Type-C Şarj Cihazı, Type-C girişine sahip kabloları kullanan tüm cihazlar için uyumlu bir ürün ve sunduğu hızlı şarj özelliği sayesinde telefonları en kısa sürede şarj edebiliyor.

İndirimli Fiyat: 39.90 TL

Qualcomm Quick Charge 3.0 hızlı şarj desteğine sahip olan tüm telefonları diğer şarj aletlerinden dört kat daha hızlı şarj eden Bix Quick Charge 3.0, QC 3.0 desteği bulunmayan cihazlarda da güvenli şarj imkanı sunuyor.

İndirimli Fiyat: 39.90 TL

Akıllı şarj (IQ & Smart Charging) teknolojisi sayesinde telefonunuzun ihtiyaç duyduğu en hızlı şarj akımını belirleyen ve güvenli bir şarj imkanı sunan Bix Çift Çıkışlı Hızlı ve Akıllı Şarj Cihazı, çift çıkışlı olması sayesinde de oldukça kullanışlı.

İndirimli Fiyat: 34.90 TL

Aynı anda hem hızlı hem de akıllı şarj imkanı sunan Bix Çift Çıkışlı Quick Charge 3.0 Hızlı Şarj Cihazı, Qualcomm 3.0 desteğine sahip cihazlarınızı normale göre dört kat daha hızlı şarj ediyor.

İndirimli Fiyat: 54.90 TL

Diğer tüm Bix şarj cihazları gibi akıllı şarj özelliğine ve hızlı şarj imkanına sahip olan Bix 5 USB Çıkışlı QC 3.0 Hızlı Şarj Cihazı, aynı anda beş cihazı şarj edebilmenize de olanak tanıyan kullanışlı bir ürün.