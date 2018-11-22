Teknostore’da “Çılgın” Muhteşem Cuma İndirimleri Başladı!

En çok satılan ürünlerde %80’e varan indirimler ile Muhteşem Cuma indirimi başladı.

Amerika’da başlayıp tüm dünyaya yayılan ​Kara Cuma (Black Friday) indirimleri artık ülkemizde de yaygınlaşmaya başladı. Kasım ayının üçüncü Cuma gününe denk gelen Black Friday, yüzlerce kategoride, binlerce üründe dev indirimlere sahne oluyor.

Black Friday, ülkemizde de özellikle son birkaç yıldır muhteşem indirimlere ev sahipliği yapıyor. Çeşitli e-ticaret siteleri ve fiziksel mağazaların yaptığı Muhteşem Cuma, Efsane Cuma, Şahane Cuma gibi indirimlerle birçok farklı kategoride uygun fiyatlı ürünlere ulaşmak mümkün olabiliyor.

İZMO Bilişim bünyesinde faaliyet gösteren e-ticaret projemiz Teknostore’da, Muhteşem Cuma kapsamında powerbank, akıllı bileklik, drone, aksiyon kamerası, kulaklık, akıllı ev teknolojileri ve telefon aksesuarları gibi kategorilerde en çok satılan ürünler için %80’e varan indirimler başladı. 23 Kasım gecesi başlayan indirimler, 27 Kasım Pazartesi günü sona erecek. Muhteşem Cuma kapsamında indirime giren tüm ürünlere göz atmak için buradaki bağlantıyı takip edebilirsiniz.