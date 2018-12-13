Bu içeriğimizde televizyonlarınızı çok daha kullanışlı ve akıllı hale getirerek pek çok platforma erişim imkanı sunan dört TV Box'ı sizler için listeledik.

İnternetin, teknolojinin ve çeşitli içerik platformlarının gelişmesiyle birlikte televizyon anlayışı köklü bir değişim geçirmeye başladı ve bizler de bu değişime şahit oluyoruz. Artık TV kanalları değil YouTube kanalları izleniyor, diziler ve filmler Netflix gibi platformlardan takip ediliyor. Ancak bunları bilgisayar ya da telefon ekranından takip etmek yerine büyük bir TV ekranında izlemek istediğimizde destek gerekiyor.

Akıllı TV'ler de tam olarak bu noktada devreye giriyor ve yeni nesil tüm televizyonlar artık bu özelliklere sahip diyebiliriz. Akıllı olmayan TV'ler ise TV box'lar ile kolayca akıllı hale getiriliyor. Biz de televizyonunuzdan en iyi şekilde faydalanmanıza olanak sağlayacak 4 TV box'ı sizler için listeledik.

Ürünler hakkında detaylı bilgi için ürün başlıklarında yer alan Teknostore bağlantılarına tıklayabilirsiniz.

SCISHION V88 Mars II Android Tv Box, Play Store'da bulunan tüm uygulamaları TV'nizde kullanmanıza olanak sağlar. Cihaz, HDMI bağlantı desteğine sahip tüm televizyonlarla uyumlu bir şekilde çalışıyor ve Netflix gibi platformları kullanabilmenize imkan tanıyor.

Android TV 6.0 işletim sistemiyle gelen T95X 4K Android TV Box, Play Store'da bulunan ve Android TV ile uyumlu olan tüm uygulamaları çalıştırabiliyor.

Android TV 8.1 işletim sistemi ile birlikte gelen Xiaomi Mi Box S, Xiaomi'nin en yeni Android TV box ürünlerinden biri. Netflix, YouTube, Spotify gibi pek çok uygulamayı kullanmanıza olanak sağlayan Xiaomi Mi Box S, Türkçe dil desteğine de sahip.

WiFi ve Bluetooth desteğine sahip olan Xiaomi Mi Box 4K Android TV, Play Store'da bulunan tüm Android TV uyumlu uygulamaları kullanmanıza olanak sağlıyor.