Teknostore'da Geçen Hafta En Çok Satan 5 İndirimli Ürün

Geçtiğimiz hafta Teknostore’da en çok satılan 5 adet indirimli teknolojik ürünü sizler için derledik.

Hayatımızın farklı alanlarında birçok ihtiyacımız bulunuyor ve teknoloji sayesinde bu ihtiyaçlarımızı kolay şekilde karşılayabiliyoruz. İhtiyaçlarımızı çözmeye odaklı teknolojileri bulmak araştırma gerektiren ve vakit alan bir süreç olsa da sizler için belirli ihtiyaçlarınıza çözüm niteliğinde olan 5 adet ürünü bugün sizler için listeledik. Her türlü ihtiyaca cevap niteliğinde olan ve Teknostore’da geçtiğimiz hafta en çok tercih edilen 5 ürünü aşağıda bulabilirsiniz.

Not: Ürünlerin Teknostore sayfalarına başlıklar aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

İndirimsiz fiyatı: 259,90 TL

İndirimli fiyatı: 179,90 TL

Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin uygun fiyatlı akıllı bilekliği Xiaomi Mi Band 3 sayesinde telefonunuzdaki bildirimlerden haberdar olmanın yanı sıra nabzınızı ölçebilir, alarm kurabilir, adımınızı ölçebilir ve uyku düzeninizi takip edebilirsiniz. 2 saat içerisinde tam şarja ulaşan cihazın kullanım süresinin de 20 gün olduğunu belirtelim.

İndirimsiz fiyatı: 119,90 TL

İndirimli fiyatı: 99,90 TL

Evinizin bazı yerlerindeki Wi-Fi sinyalinin gücünden şikayetçiyseniz Xiaomi’nin sinyal güçlendiricisi sayesinde bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. 300 Mbps’e kadar aktarım hızını destekleyen cihazla evin her yeri Wi-Fi yanı olabilir.

İndirimsiz fiyatı: 149,90 TL

İndirimli fiyatı: 99,90 TL

Günümüzün en büyük sorunlarından biri elektronik aletlerimizin şarjının kısa sürede tükenmesi. Bu konuda da powerbank ismini verdiğimiz taşınabilir piller imdadımıza koşuyor. Xiaomi’nin 10.000 mAh değerindeki bu powerbank’i sayesindeyse telefonunuzun şarjını dert etmenize gerek kalmayacak.

Son zamanlarda tüm platformlar üzerinden oyuncuları bir araya getiren oyun PUBG, mobil desteğinden sonra telefon kullanıcıları arasında da büyük bir ilgi topladı. Oyunda hem nişan alıp hem de ateş etmenin zor olduğunu fark edenlerin geliştirdiği bu dahiyane aparat sayesinde düşmanlarınızı kolaylıkla bulup vurabilirsiniz.

İndirimsiz fiyatı: 39,90 TL

İndirimli fiyatı: 18,90 TL

Teknoloji çağında hayatımızdaki en büyük problemlerden bahsederken az önce şarj mevzusunu ortaya atmıştık. Cihazınızı şarj etmek önemli bir nokta olsa da bu işlem fazlasıyla zaman alabiliyor. Tabii ki uygun donanımları kullanmazsanız… LinkTech’in akıllı hızlı şarj aleti sayesinde cihazınızı hem hızlı şekilde şarj edin hem de aşırı şarj, güç, akım ve gerilim koruması sayesinde pilinize zarar vermeyin.

İndirimsiz fiyatı: 49,90 TL

İndirimli fiyatı: 34,90 TL

Geçtiğimiz hafta Teknostore’da en çok tercih edilen 5 adet indirimli ürünü listelediğimiz yazımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Siz de bu ve bunun gibi fırsatları kaçırmamak için sitemizi takipte kalabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra Teknostore üzerindeki diğer fırsatları görmek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.