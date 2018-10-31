Webtekno Satın Alma Rehberi’ne hoş gediniz. Önümüzdeki süreçte, Teknostore üzerinde indirme girmiş olan çeşitli ürünleri sizler için listeleyecek avantajlarına değineceğiz. İlk köşemizde, akıllı telefonlarınızın yeteneklerini arttıracak olan 7 aksesuara yer veriyoruz.

Akıllı telefonlarımız, tek başlarına bazı konularda beceriksiz kalıyorlar. Onları daha kullanışlı hale getirmek için, birbirinden çeşitli aksesuarlar bulunuyor. Teknostore üzerinden ulaşabileceğiniz bu aksesuarlar, dönem dönem bazı kampanyalar kapsamında indirime giriyorlar.

Bugün, Webtekno Satın Alma Rehberi’nin ilk köşesinde, akıllı telefonlarınızın yeteneklerini arttıracak 7 indirimli aksesuara değiniyoruz. Hepsinin fiyatları birbirinden avantajlı olup, kalite konusunda da kullanıcıların büyük çoğunluğunu memnun ediyorlar. Şimdi, fiyatları 249.90 TL ila 9.90 TL arasında değişen ürünleri, pahalıdan ucuza doğru sıralayalım.

JUO taşınabilir güneş paneli üzerinde yer alan USB portu üzerinden, tüm mobil cihazlar şar edilebiliyor. İki güneş paneli sayesinde özellikle kamp ve doğa yaşamına fazlasıyla uyumlu olan cihaz, 2.4A akım üretiyor.

Eski fiyat: 319,90 TL (21W), 379,90 TL (28W)

319,90 TL (21W), 379,90 TL (28W) Yeni fiyat: 249,90 TL (21W), 299 TL (28W)

Sanal gerçeklik oyunları, video ya da fotoğrafları için oldukça ideal bir ürün olan Xiaomi Mi VR Play 2, pek çok telefonla uyumlu bir yapıya sahip. Marketlerdeki VR oyunlarını, dünyanın çeşitli noktalarını gezebildiğiniz Google Arts & Culture gibi uygulamaları bu gözlük sayesinde kullanabilirsiniz.

Eski fiyat: 169,90 TL

169,90 TL Yeni fiyat: 129,90 TL

Akıllı telefonunuzla profesyonel kameralarda olduğu gibi fotoğraflar çekmek istiyorsanız, Juo’nun bu lens seti oldukça kullanışlı. İçerisinde bir balık gözü, süper geniş, geniş açı ve makro olmak üzere 4 farklı lensin bulunduğu set, bu lenslerin neredeyse tüm akıllı telefonlarda kullanılabilmesi için uygun aparata da sahip. Ayrıca taşıma esnasında zarar görmelerini engellemek için kapaklar ve kılıf da kutu içerisinde bulunuyor.

Eski fiyat: 109,90 TL

109,90 TL Yeni fiyat: 89,90 TL

Tam olarak açıldığında 75 santimetrelik uzunluğa ulaşan Xaomi’in selfie çubuğu, hemen hemen bütün akıllı telefon modelleriyle uyum sağlıyor. Klasik olarak kulaklık girişinden bağlantı kuran çubuk üzerinde telefonlar 270 derecelik hareket açısına sahip oluyorlar.

Eski fiyat: 39,00 TL

39,00 TL Yeni fiyat: 34,90 TL

JUO’nun su geçirmezlik özelliği bulunmayan akıllı telefonlar için üretildi. 5 farklı renkte bulabileceğiniz kılıf, 5.5 inç ekran boyutuna sahip cihazlara kadar bütün telefonları destekliyor. Özellikle herhangi bir cihaza uygun olmaması kılıfı daha kullanışlı hale getiriyor. Kılıfla birlikte herhangi bir cihazı en fazla 2 metre derinlikte 30 dakika boyunca kullanabilirsiniz.

Eski fiyat: 19,90 TL

19,90 TL Yeni fiyat: 15,90 TL

Dilediğiniz zaman bir tripoda dönüşebilen bu aksesuar, telefonunuz farklı düzlem şartlarında sabit kalmasını kolaylaştıran şekil alan üç bacağa sahip. Bu açıdan bakılınca, kendisinden daha pahalı benzer tripodlardan çok daha işlevsel.