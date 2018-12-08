Kasım ayının belki de en çok konuşulan etkinliklerinden Muhteşem Cuma, tüm dünyada büyük bir alışveriş çılgınlığı yarattı. Teknostore da etkinlik süresince onlarca üründe indirime gitmişti.

Her sene gerçekleşen Muhteşem Cuma indirimleri, bu sene de özellikle alışveriş tutkunları için oldukça keyifli geçti. Günlerce devam eden etkinlikler süresince indirimde olan tüm ürünler büyük ilgi gördü ve herkes bu fırsatları bir şekilde değerlendirdi. Biz de sizler için Teknostore'da Muhteşem Cuma kapsamında en çok tercih edilen 5 ürünü derledik.

Teknostore'da en çok tercih edilen kulaklıklardan biri olan JUO Sports Bass Müzik Çalar Özellikli Bluetooth Kulaklık, hem SD kart desteği sayesinde doğrudan müzik dinleyebileceğiniz hem de telefon görüşmelerinizi yapabileceğiniz çok yönlü bir ürün.

İndirimli Fiyat: 79.90 TL

Bluetooth desteği sunmayan araçlarda bağlantı ihtiyacınızı pratik bir şekilde karşılamanız için ideal bir ürün olan Bt-350 Mikrofonlu AUX Çıkışlı Araç Bluetooth Kiti, aynı zamanda araç içerisinde telefonunuzla temas etmeden sesli görüşmeler yapmanıza olanak sağlıyor.

İndirimli Fiyat: 19.90 TL

Aksiyon kamerası, kamera, fotoğraf makinesi ve telefon gibi cihazlarınızda güvenle kullanabileceğiniz; 80 MB/S okuma hızına sahip olması sayesinde 4K'ya kadar HD kalitede kayıt yapılmasına olanak sağlayan tercih edilesi bir ürün.

İndirimli Fiyat: 29.90 TL

Son dönemin sevilen markası Xiaomi'nin yeni nesil powerbank'lerinden Xiaomi Mi 2i 10000 mAh Hızlı Şarj Destekli Slim Powerbank, rakiplerine göre uygun fiyatı ve başarılı performansıyla dikkat çekici ürünlerden biri.

Fiyat: 119 TL

Son dönemde oldukça popüler hale gelen akıllı bileklikler arasında fiyat/performans dengesiyle dikkat çeken ürünlerden biri olan Bix MyBand Sports Tansiyon Ölçer Akıllı Bileklik, içinde barındırdığı pek çok özellik ile akıllı bileklik almak isteyenler için iyi bir seçenek.

İndirimli Fiyat:129.90 TL

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