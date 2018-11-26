Dünya çapında yılın en hareketli alışveriş dönemi Efsane Cuma sona erdikten sonra, teknoloji dünyasındaki Siber Pazartesi indirimleri başladı. Teknostore, iki kampanya dönemini birleştirerek, indirimlerine hız kesmeden devam ediyor. Sizin için drone, taşınabilir şarj cihazı ve akıllı saat gibi ürünlerin bulunduğu avantajlı bir liste hazırladık.

İnternetten alışveriş, yılın en büyük etkinlik döneminde bile mağazalardan daha avantajlı durumda. Buna bir de indirimler eklenince, ihtiyacınızı uygun bütçelerle karşılamak mümkün oluyor. 23 Kasım Cuma günü başlayan ve hafta sonu boyunca Teknostore’da devam eden Efsane Cuma kampanyası, 26 Kasım’da Siber Pazartesi ile devam ediyor.

Peki Siber Pazartesi nedir?

Uluslararası pek çok firmanın uyguladığı “Cyber Monday” yani “Siber Pazartesi”, tıpkı Teknostore’un yaptığı gibi Black Friday döneminin teknoloji alışverişindeki uzantısı niteliğinde. Her yıl gerçekleşen Efsane Cuma’yı takip eden ilk pazartesi günü Siber Pazartesi olarak biliniyor.

2005 yılında ilk kez internet alışverişi ile ortaya çıkan Siber Pazartesi’de amaç, sınırlı bir süre de olsa tüketicilerin teknolojiye ucuza erişmesini sağlamak.

Teknostore’daki avantajlı Siber Pazartesi ürünlerine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.