Uygun fiyatlı ve alternatif teknolojik ürün arayışında olanları memnun edecek, Teknostore'da bulabileceğiniz 5 ilginç ürünü sizin için listeledik.

Teknolojik ürün çeşitliliği arttıkça farkında olmadan çok enteresan ürünlere bile ihtiyaç duyar hale gelmeye başladık. Artık neredeyse her ihtiyaca yönelik bir teknolojik ürün mutlaka var ve çoğu zaman bu ürünler ne yazık ki uygun fiyatlı olmuyor. Ancak bu listemizde yer alan tüm ürünler fiyat konusunda oldukça cömert. 15 TL'den ucuz, kullanışlı ve kaliteli bu beş ürüne gelin hep birlikte göz atalım.

Ürünlere dair detaylı bilgi için ürün başlıklarında yer alan linklere tıklayarak, Teknostore sayfalarına göz atabilirsiniz.

Tüm Android telefonlarda müzik ve video gibi ortamlar için kumanda, oyunlar için Gamepad, VR, selfie modu ve mouse modu ile kullanabileceğiniz bu kumanda, telefonlarınızı pek çok durumda uzaktan kontrol edebilmenize olanak sağlıyor.

Özellikle karanlıkta bisiklet kullanmayı ya da koşu ve yürüyüş yapmayı seven biriyseniz bu bileklik sizin için oldukça kullanışlı. Güvenliğinizi sağlamanın en basit ve en uygun fiyatlı yollarından biri olan led aydınlatmalı bileklik sayesinde araçlar tarafından geceleri görünmez olmayacaksınız.

Fotoğraf çekme, video kaydı, ses kaydı ya da özel olarak belirlenen bir numarayı doğrudan arama gibi pek çok özelliği tanımlayarak kullanabileceğiniz MiKey, kulaklık girişi bulunan tüm Android telefonlar ile uyumlu.

Eğer son dönemde yükselişe geçen mobil oyunlardan siz de çok keyif alıyorsanız ancak işleri kolaylaştıracak aksesuarlar arıyorsanız, KingMa M24 işinizi görebilir. FPS oynamayı sevenlerin beğenerek kullanacağı aksesuar 4.5-6.5 inç boyutunda dokunmatik ekrana sahip tüm telefonlarda kullanılabiliyor.

Telefon görüşmeleri ve müzik dinlemek için gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz Hama Thomson mikrofonlu kulakiçi kulaklık, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Eğer 'standart' kabul edilmeye başlanan kulaklık fiyatları size çok geliyorsa, Hama Thomson kulaklık değerlendirmeniz gereken bir ürün.

Eğer aradığınız ürünleri listemizde bulamadıysanız, buraya tıklayarak Teknostore'daki uygun fiyatlı tüm ürünlere ulaşabilirsiniz.