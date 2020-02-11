Teksas Katliamı serisi, şiddet ve heyecan dolu yeni bir film projesiyle yeniden başlıyor. Yeni Teksas Katliamı filminin yönetmen koltuğuna Ryan ve Andy Tohill kardeşler oturacak.

Geçtiğimiz hafta sonu, Hollywood’un seçkin yıldızları Oscar ödüllerini almadan önce Legendary Entertainment, yeni Teksas Katliamı filmini yönetmeleri için Ryan ve Andy Tohill kardeşlerle anlaştı. 1974 yapımı korku klasiği her zamanki gibi yine şiddet dolu sahnelerle geri dönecek.

Yeni Teksas Katliamı filminin senaryosu Chris Thomas Devlin tarafından yazılacak. Ayrıca Bad Hombre şirketinden Fede Alvarez ve Rodolfo Sayagues filmin yapımcılığını üstlenecek. Fede Alvarez, Variety ile yapılan röportajda, "Tohill kardeşlerin vizyonu, tam olarak hayranların istediği şey. Sonsuza dek unutamayacağınız kadar şiddetli, heyecan verici ve ahlaksız olacak." dedi.

Tobe Hooper'ın 1974 yapımı kült filmi, iki kardeş ve üç arkadaşının Teksas'taki büyükbabasının mezarını ziyaret etmesini ve Leatherface ailesinin dehşetinden kurtulmak zorunda kalmalarını anlatıyordu. Kült korku klasiği daha sonra Matthew McConaughey ve Renee Zellweger'ın oynadığı 3 diziye konu oldu.

Michael Bay'ın yapım şirketi Platinum Dunes, 2006 yılında Teksas Katliamı: Başlangıç filmiyle klasiği geri döndürdü. Filmin gişede başarı yakalamasının ardından Lionsgate, Texas Chainsaw 3D ve Leatherface filmlerini beyaz perdeye taşıdı. Şimdi de Legendary, stüdyo Bad Hombre ile anlaşma imzalayarak seriyi baştan başlatmayı planlıyor. Ryan ve Andy Tohill'in yöneteceği yeni Teksas Katliamı filmi, kült korku serisinin köklerine geri dönecek ve serinin hayranlarına korkuyu yeniden yaşatacak.