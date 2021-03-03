Teksas Valisi Greg Abbott, bugün yayınladığı idari emirle eyalette maske zorunluluğunu kaldırırken bütün işletmelerin ve tesislerin tam kapasite ile açılmasına izin verdi.

Koronavirüs pandemisi ile birlikte hayatımıza giren en önemli unsurlardan bazıları maske ve sosyal mesafe olmuştu. Ülkemizde de gelen kısıtlamalar uzun süre tartışma konusu olmuştu. Yakın zamanda da risk durumlarına göre her ilde farklı normalleşme adımları atılmaya başlanmıştı.

ABD'de Teksas Valisi Greg Abbott, eyalet genelinde geçerli bir idari karar aldı. Bu karar göre eyalette maske zorunluluğu kaldırıldı. Ayrıca eyalette bulunan işletmelerin de tam kapasiteyle açılmasına karar verildi. Benzer şekilde tesisler de tam kapasiteyle açılacak.

"Zorunluluklara gerek kalmadı"

Bir etkinlikte yeni kararı açıklayan Teksas Valisi, tedavi ve aşıda yaşanan gelişmeler sayesinde Teksaslıları virüsten koruyacak araçlara kavuştuklarını açıkladı. Eyaleti tamamen açarak yaşamı eski haline getirmeleri gerektiğini söyleyen Vali, Covid-19'un yok olmadığını ancak son durumda Teksas'ta eyaletin uyguladığı zorunluluklara gerek kalmadığını ifade etti.

Bu kararın güvenlik önlemlerini tamamen kaldırmak anlamına gelmediğini de söyleyen Vali, tam aksine Teksaslıların geçtiğimiz yıl boyunca geliştirdikleri alışkanlıklara daha da sıkı bağlanması gerektiği, kendilerinin ve başkalarının sağlığından sorumlu olduklarını belirtti.

Vali Abbott, "Bu idari emirle birlikte, Teksas'taki bütün işletmelerin ve ailelerin kendi kaderini belirleme özgürlüğüne sahip olacağından emin olacağız" dedi. Bu noktadan sonrasında Teksaslıların sorumluluk alması bekleniyor.

Teksas'ta aşılama devam ediyor

Valinin açıklamalarına göre Teksas'ta şu ana kadar yaklaşık 5,7 milyon kişiye aşı yapıldı. Eyalet yönetimi de önümüzdeki dönemde haftada 1 milyon aşı daha yaparak devam edecek. Mart ayının sonuna kadar aşılanmak isteyen tüm yaşlılar aşı olmuş olacak.

Vali Abbott ayrıca günde 100 binden fazla aşı yapabileceklerini ve korunma ekipmanları açısından da sorun yaşamadıklarını söyledi. Teksas'ın gelecekteki ilerlemesi, diğer ülkeler ve şehirler için de karar alırken örnek teşkil edebilir.