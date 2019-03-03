Mesajlaşmanın ücretsiz olması yerine, yazdığınız her karakter karşılığında 1 cent ödemek nasıl bir duygu olurdu? Bu duyguyu anlamak için yeni bir sohbet platformu kuruldu.

Mesajlaşmak, SMS yoluyla her ne kadar ücretli olsa da WhatsApp, Facebook, iMessage ve dahası gibi interneti araç olarak kullanan platformlar sayesinde ücretsiz bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Girişimci Marc Köhlbrugge ise mesajlaşma paralı olduğunda her bir harfin ne kadar büyük değer ifade edeceğinin anlaşılması için Expensive Chat (Pahalı Mesajlaşma) ismini verdiği bir platformu hayata geçirdi.

Köhlbrugge'un onlarca çalışması arasındaki en yeni projesi olan Expensive Chat, insanların bir sohbet odası içerisinde mesajlaşması mantığını taşıyor ancak bu platformda göndereceğiniz mesajın her bir karakteri için 1 cent ücret ödemeniz gerekiyor.

İnternet sitesinin sol tarafında lider tablosu yer alıyor. Bu tabloda platform kurulduğundan beri kimin ne kadar dolar değerinde mesaj gönderdiği sıralanıyor. Hemen üst tarafında ise anlık kaç kişinin sohbet odasında bulunduğu ve toplamda bu sitede ne kadar dolarlık mesaj gönderildiği gösteriliyor.

Bir sosyal deney olduğu belirtilen siteye giriş ücretsiz. Mesaj göndermek istediğinizde sizden; adınız, soyadınız ve kredi kartı bilgilerinizi girmeniz isteniyor. Peki, ücret ile mesaj göndermek sizce ne kadar gerekli? Expensive Chat'in internet sitesine buradan ulaşabilirsiniz.