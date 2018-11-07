Telefon Ekranları Kendi Kendilerini Tamir Edecek

Dünyayı kurtarmak için karbon nötr ürünler kullanmak başka bir şey, karbon negatif yapıya geçmek bambaşka.

Maddelerin zaman içerisinde kendilerini onarmasını, kırılan telefon ekranının bir hafta sonra eski haline gelmesini istemeyen herhalde yoktur. Şimdilik kendini tamir edebilen materyaller ancak laboratuvarlarda olsa da çok uzak olduğumuz bir teknoloji değil.

Kendini tamir edebilen malzemeler temel olarak atmosferdeki karbondioksiti kullanarak kendilerini tamir edebiliyor ve büyüyorlar. Bunu yapmak için de bitkileri taklit ediyorlar. Yakın zamanda ticarileşmesi de beklenen bu malzemeler hakkında haberler var.

Bu malzemelerden geliştiren bir ekibi yöneten MIT Üniversitesi'nden Kimya profesörü Michael Strano, konu hakkında açıklamalarda bulundu. İnsanların şimdiye kadar karbon ve petroıl tabanlı bir medeniyet geliştirdiklerini söyleyen Strano, yeni materyaller için ilk adımın bitkiler gibi büyüyen ve kendini yenileyen bir malzeme hayal etmek olduğunu söyledi.

Daha sonra bu malzemenin kullanılabilir seviyeye getirilmesi gerektiğini söyleyen Profesör Strano'ya göre son adım ise bu malzemeleri günlük hayatta kullanmaya başlamak.

Bu sayede atmosferdeki karbon artışı da engellenerek değerler, olmaları gereken noktaya geri çekilebilecekler. Strano'nun ekibinin geliştirdiği yeni malzeme kendini tamir etmek için atmosferde gereğinden fazla bulunan karbondioksiti ve güneş ışığını kullanıyor.

Strano ve ekibinin konuyla ilgili çalışmalarının anlatıldığı bir makale bu ay içerisinde yayımlanacak.