Telefon Ekranında Daha Rahat Okumanızı Sağlayan Uygulama

BeeLine Reader, tarayıcı üzerinden okuduğunuz metin üzerinde ufak oynamalar yaparak okumanızı kolaylaştıran başarılı bir uygulama.

Artık gözlerimiz sürekli ekranlarda. Bilgisayar ya da telefon fark etmeksizin sürekli bu beyaz ekranlarda bir şeyler takip etmeye çalışıyoruz. En zoru da metin okumak oluyor. Özellikle uzunca bir yazı okumak, telefon ekranlarında bir çileye dönüşebiliyor. Kaldığımız satırı unutuyoruz, yanlışlıkla satır atlıyoruz ya da bazen kelimeleri seçemiyoruz. Ancak bu durum için de tabii ki bir çözüm üretilmiş.

Tarayıcıya entegre şekilde çalışan bir uygulama olan BeeLine Reader, tam olarak bu sorunlar düşünülerek tasarlanmış. Okuduğunuz metnin ve arka planın rengini değiştirerek gözü yormayacak ve akıcı bir okuma yapmanızı sağlayacak şekilde düzenleyen uygulama, bu sayede hem gözlerimizin ekstra yorulmasını engelliyor hem de uzun metinlerin çok daha hızlı okunmasını sağlıyor.

Özellikle makale ya da e-kitaplar okumanız gereken bir dönemdeyseniz -tez yazıyor ya da sınavlarınıza hazırlanıyor olabilirsiniz- BeeLine Reader'ın gözlerinize ve performansınıza büyük faydası dokunacaktır. BeeLine Reader, sunduğu hizmet karşılığında belli bir ücrette talep ediyor ve detaylara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.