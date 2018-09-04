Telefon Kilidini Sesle Kıran Yazılım Geliştirildi

SonarSnoop adındaki gelişmiş yazılım, cihazınızın donanımsal özelliklerini kullanarak şifrenizi tahmin edebiliyor.

Araştırmacılar, akıllı telefon kilidini ses dalgaları sayesinde bulan sonar bir sistem keşfettiler. Bu sistem, kullanıcının parmak hareketlerini ekran üzerindeki ses dalgaları ile izlediği için, SonarSnoop olarak adlandırıldı. Samsung Galaxy S4 cihazında test edilen SonarSnoop'un oldukça iyi bir performans gösterdiği gözlemlendi.

Bu yazılım, denizlerde batmış olan gemi gibi nesneleri bulan sonar cihazlarla aynı şekilde çalışıyor. İnsan kulağının duyamayacağı frekanslarda ses dalgaları üreterek telefonun kilit desenini ya da şifreyi tahmin edebilen yazılım, henüz %100 başarı oranı sunmasa da araştırmacılar kullanıldıkça bu oranın artacağını düşünüyorlar.

Yazılım, cihazın mikrofon ve hoparlör gibi donanımlarını kullanabiliyor. Parmak izlerine göre tahminler üretmek için de makine öğrenimi algoritmalarını kullanarak olasılıkları hesaplamak üzerine programlanan bu kötü amaçlı yazılım; ivmeölçer, jiroskop ve yakınlık sensörlerini kullanarak hızlı bir şekilde çalışıyor. Ayrıca yazılım, cihazınızın şifrelerini kırması yetmezmiş gibi bu şifreleri üçüncü şahıslarla da paylaşabiliyor.

İngiliz ve İsveçli katılımcılardan oluşan ekip, yazılımın sadece telefon değil tüm mikrofon ve hoparlör kullanan cihazlarda performans gösterebileceğini belirtti.