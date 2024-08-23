Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük, telefon kiralama bedellerinin satın alma ücretini aşabileceğini ve kişisel verilerin korunmasının önemini vurguladı.

Son dönemde bazı teknoloji marketleri tarafından başlatılan uzun dönemli akıllı telefon kiralama uygulamaları, tüketicilere veri gizliliği konusunda uyarılarda bulunmayı gerektiriyor. Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük, bu uygulamanın bazı olumsuz yönlerine dikkat çekti.

Bazı teknoloji marketleri, akıllı telefonları 12, 18 veya 24 aylık sürelerle kiralama seçeneği sunuyor. Kiralama işlemi sırasında cihazlar sıfır ve üretici garantisinde olup, ilk kez kiralama esnasında kutusu açılıyor. Tüketiciler, kiralama süresi sonunda cihazı belirli bir ücret karşılığında satın alabiliyor, ancak telefonun kiralama süresi uzatılamıyor. Kiralama öncesinde kredi notu kontrolü ve kimlik bilgilerinin eksiksiz verilmesi gerekiyor.

Kiralama bedeli satın alma ücretini aşabilir

Levent Küçük, kiralama bedelinin satın alma bedelinden daha yüksek olabileceğini belirterek, tüketicilerin bu farkı karşılaştırmaları gerektiğini vurguladı. Ayrıca kiralanan telefonlardaki kişisel verilerin korunmasına dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Küçük, telefonların kiralama süreci sonunda verilerin sıfırlanmasının önemini vurguladı. Verilerin sıfırlanmaması, ilerleyen süreçte tüketicilere olumsuz yansıyabilir.

Küçük, "Ekonomik anlamda bu ürünlerin kullanımına yönelik teşviklerin artırılması gerekiyor. Çıkan her yeni ürün ve modelle birlikte piyasa telefon çöplüğüne dönüşüyor. Bu telefonların çoğu ithalatla geldiği için ülkemiz için maddi kayıp oluşuyor. Burada önemli olan tüketicilerin eğer satın alma ihtiyacı varsa öncelikle yenilenmiş ürünlere yönelik teşviklerin artırılması ve üç taksit sınırlamasının gözden geçirilmesi" dedi.

Kiralanmış cihazların kaybolması durumunda tazminat ve sigorta kapsamının iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca yenilenmiş cihazlara yönelik teşviklerin artırılması gerektiğini vurgulayarak bu ürünlerin ekonomik anlamda daha yaygın kullanılmasının önemine dikkat çekti.