Telefondan Hızlı Şarj Olan Elektrikli Arabalar Uzak Değil

Elektrikli arabalar oldukça popüler ve otomotiv sektörünün de geleceği. Haliyle şarj sorununu çözmek için herkes canla başla çalışıyor.

Elektrikli arabaların şarj sorununu ortadan kaldırmak ve şarj işlemlerini hızlandırmak için pek çok firma girişimlerde bulunuyor. Bu girişimlerin arasında araçları şarj eden yollar, küçük robotik şarj kolları gibi pek çok farklı fikir var.

Yarım tonluk bir aleti 250 kilometre götürmeye yetecek kadar elektriği sadece on beş dakikada şarj etmek kulağa bilim kurgu gibi gelse de o kadar uzak olduğumuz bir teknoloji değil.

ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı'nda çalışmalarını devam ettiren bilim insanlarının amacı da bunu gerçekleştirmek. Normalde bir saat kadar süren şarj işleminde kullanılan giriş 7 kilowatt, ancak araştırmacılar bunu 350-400 kilowatta çıkartarak süreci çok daha hızlı hale getirmenin peşindeler.

Şu anda ulaştıkları nokta ise bunun üçte biri: 120 kilowatt. Verimliliği ise yüzde 97 gibi oldukça yüksek bir noktada.

Yaklaşık 15 cm mesafeden kablosuz şarj sağlayan bu sistem sayesinde araçlar çok daha hızlı şekilde şarj olabilecek. Şarj cihazlarında kullanılan malzemeler en son geliştirilen malzemelerden seçilmiş.