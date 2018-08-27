Fiziksel Tuşlu Telefonları Özlediniz mi? (Anket)

Son zamanlarda, akıllı telefonlardaki fiziksel tuşların yavaş yavaş kaybolmaya başladığını fark etmişsinizdir. Hatta 2007’de çıkan ilk iPhone’dan beri ana ekran tuşunu kaldırmayan Apple bile geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone X ile telefondaki en önemli tuşa veda etmişti.

Biraz geçmişe gidip incelediğimizde, Android’in başından beri yazılımsal tuşlara destek verdiğini görüyoruz. Google, her zaman fiziksel tuşların kaldırılıp yazılımsal olarak ekrana konulması gerektiğini savunuyor ve üreticileri bu yönde destekliyordu. Bu yüzden neredeyse tüm Nexus telefonları (ve tabii ki yeni Pixel telefonlar) fiziksel tuşa sahip olmayan bir tasarımla piyasaya çıktı.

Öte yandan Samsung ise uzun yıllar boyunca Google’ın bu isteğini görmezden gelerek fiziksel tuşlu tasarımlarını korudu. Ancak Galaxy S8’in çıkışıyla, infinity display adı verilen tasarım anlayışına geçilince işler biraz değişti çünkü artık telefonda tuşları koyacak çerçeve kalmamıştı. Samsung da diğer birçok üreticinin yaptığını yapmak zorunda kaldı ve yazılımsal tuşlara geçti.

Bu durumun dezavantajları olduğu kadar avantajları da var. Donanımsal kontroller elle hissedilebilir, daha tahmin edilebilir ve her zaman oradaydılar; ana ekran tuşunun tıklama hissiyatı gerçekti. Yazılımsal tuşlar ise özelleştirilebiliyor, gerekmediği zaman ekrandan kaybolabiliyor ve telefondaki çerçevelerin küçültülmesine imkan tanıyarak telefonu daha şık bir tasarıma kavuşturabiliyordu.

Peki siz hangi tasarım anlayışını tercih ediyorsunuz? Anketimize katılarak görüşünüzü bizlere bildirebilirsiniz.