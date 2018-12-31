Telefonlardaki ve Hesap Makinelerindeki Sayı Dizilimi Farkı

Bu yazımızda sizler için iki tuş düzeneğinin neden farklı dizilime sahip olduğuna değineceğiz.

Hem günümüzde kullandığımız akıllı telefonlarda hem de eski model telefonlarda numerik tuşların sıralamasıyla, klavyelerde ve hesap makinelerinde kullandığımız sayıların sıralamasının farklı olduğunu siz de görmüşsünüzdür. Peki neden olduğunu hiç merak ettiniz mi?

Eğer yakınınızda bunu gözlemleyebileceğiniz bir şey yoksa hatırlatalım: Hesap makinesinde numaralar 7-8-9 diye başlarken, telefonda bu rakamlar 1-2-3 diye başlıyor. Her ikisi de aynı amaca hizmet eden bu rakamların mantıklı bir gerekçesi var mı? İki tuş dizilimi arasındaki bir patent davası olabilir mi? Ya da rahat kullanım imkanı sunması?

Belki de öncelikle hangisinin önce icat edildiğine bakmak gerekiyor. Oldukça karmaşık bir süreç olsa da numerik tuşların icat edilişi 1844 yılına kadar uzanıyor. Dünyanın ilk sayısal klavyesini tasarlayan Jean-Baptiste Schwilguć, resmi olarak bu prototipin ilk sahibi ve kendisinin tasarımı 1'den 9'a kadar gidecek şekilde dizayn edilmişti.

Yani ilk tasarımın akla ilk gelen olmaması söz konusu değil. Bu durumda 7-8-9 ile giden farklı bir düzene neden ihtiyaç duyulduğu konusunda bir fikir vermiyor. Ancak biraz düşününce akla en yatkın teoriye hesap makinesi ve yazarkasa üzerinden gidince varıyoruz.

Para birimleri girilirken ve hesap yapılırken en çok kullanılan tuş doğal olarak '0' oluyor. Bu anlamda 0'ın parmağın hemen ulaşabileceği, en alta konumlandırılması en mantıklısı. Hal böyleyken, eğer klasik düzen kullanılmış olsaydı tuş dizilimi "1-2-3-4-5-6-7-8-9-0" olarak gidecekti ve bu öğrenme aşamasında kafa karıştırabilirdi.

Özetle bu konuda net bir bilgi olmasa da birçok teori ortaya atıldı ve en akla yatkını da bu.