Artık elimizden bir saniye bile düşürmediğimiz telefonlarımızın şarj olmasını beklemek, ölüm gibi gelebiliyor. Neden daha kısa sürede şarj olmaları mümkün değil ki?

Özellikle sıkışık zamanlarda, spontane gelişen planlarda telefonumuzun şarj olmasını beklemek işkenceye dönüşebiliyor. Biraz şarj edip çıkarsan bir dert, şarj etmeden çıksan bir dert, tamamen şarj olmasını beklesen bir dert…

Sahiden, bunun başka bir yolu yok mu? Neden saatlerce telefonlarımızın şarj olmasını bekliyoruz? Yıl olmuş 2024, teknoloji o kadar gelişmedi mi?

Telefonlarımızda bulunan Li-ion (lityum iyon) bataryaların kimyasal yapısının etkisi var.

Lityum iyon piller, enerjiyi belli bir hızda depolayabilir. Eğer çok hızlı şarj edilirse batarya aşırı ısınabilir ve kimyasal tepkimeler ortaya çıkabilir. Hatta bu durum, yangına kadar gidebilir.

Ayrıca yüksek miktardaki enerjiyi kısa sürede aktarmanın ortaya çıkaracağı ısının önüne geçmek için güçlü soğutma sistemleri gerekir. Hâliyle telefonun maliyeti artar.

Her bataryanın, belli bir enerji depolama sınırı var. Bu sınır aşıldığında, yüksek voltaj ve akımla şarj edildiğinde bataryanın elektriksel bileşenleri zarar görebilir.

O hâlde neden daha gelişmiş bataryalar üretmiyoruz?

Kulağa basit bir çözüm gibi gelse de daha gelişmiş bataryalar üretmek aslında düşünüldüğünden daha zor. Malzeme bilimindeki sınırlamalar, AR-GE maliyetleri ve güvenlik testlerinin uzun sürmesi gibi engeller var.

Yine de solid-state gibi hem hızlı şarj olan hem de ömrü uzun olan batarya alternatifleri üzerinde çalışılmaya devam ediliyor. Teknoloji ilerledikçe daha hızlı şarj olan bataryalara kavuşmamız mümkün.

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