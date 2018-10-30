Telefonların Yenilenme Süresi Üç Yıla Çıktı

Telefon fiyatları oldukça yüksek, bu yüzden de insanlar hemen yenilemek istemiyorlar. Yapılan bir araştırmaya göre insanlar telefon yenilemek için üç seneye kadar bekleyebiliyorlar.

Telefon faturasına eklenmiş olan cihaz taksitleriniz sonunda sona erdi. Artık telefon faturanız çok daha düşük, eliniz biraz daha rahat. Bir de o arada yeni lider telefonlar çıkartıp elimizdekileri eskimiş cihazlara çevirmeselerdi iyiydi. Yenileme zamanı gelmiş gibi duruyor. Ne yapacaksınız? Siz ne yapacaksınız bilmiyoruz ama genel müşteri davranışları hakkında bir fikrimiz var.

HYLA Mobile INC adlı bir firmanın yaptığı araştırma, bize bu konuda bilgi verebilir. Bu firma telefon ticareti yapıyor, yani müşterilerin doğrudan görüştüğü bir firma. Firmanın söylediğine göre ise insanlar artık bir cihaz yenilemek için daha önce beklemedikleri kadar uzun süre bekliyorlar. Bunun bir numaralı sebebi ise bin dolar ve üzerine çıkmış olan fiyat etiketleri. Kullanıcıların yenileme öncesi ortalama bekleme süresi 2.83 yıl olarak belirlenmiş. iPhone'larda bu rakam 2.92 yıl olarak göze çarpıyor.

Telefon fiyatlarındaki artıştan kaynaklı olarak operatörlerin yaptığı anlaşmalar da değişmiş durumda. Yurtdışında daha önce olan sistem iki yılda bir sözleşmenin yenilenmesi, yeni sözleşmede yeni telefon hakkının verilmesi üzerineydi. Telefon fiyatlarındaki artışın sonucu olarak ülkemizdeki gibi faturaya ek taksitler sistemine geçildi. Bu da döngüyü bozdu. Bu nedenle de artık telefon almak için tam parasını ödemek zorunda kalan müşteriler daha uzun süre bekliyor.

The WSJ'nin yaptığı araştırmaya göre de bu yıl ABD'deki telefon kullanıcılarının %22.5'inin telefonlarını yenilemesi bekleniyor. Bu oran 2015 yılında yüzde 30 idi.

Ülkemizde durumu inceleyen bir çalışma yok ancak bizde de üç yıla yakın bir yenileme süresi olması akla yatkın geliyor, operatör kampanyaları da bu noktaya doğru gidiyor.