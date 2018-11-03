Akıllı telefonları gün içinde kullanma oranımız sürekli olarak artıyor. Bu da bir şarj sorunu yaratıyor ve telefonları hızlı şarj edebilen adaptörler bu durumda adeta birer kurtarıcı.

Akıllı telefonları artık hayatın her anında pek çok amaçla kullanıyoruz ve bu yüzden de şarj bizim için büyük öneme sahip. Yeni telefonlarla birlikte bataryalar da sürekli olarak geliştirilse de bu uzun ömürlü bataryaları ihtiyaç anında hızlı şekilde şarj edebilmek de önemli. Bu noktada da devreye alternatif şarj adaptörleri giriyor. Biz de hem hızlı hem de fiyatıyla üzmeyecek en iyi şarj adaptörlerinden 5 tanesini sizin için listeledik.

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Sahip olduğu güvenli şarj özelliği ile dikkat çeken ürün, Qualcomm 3.0 hızlı şarj desteğine sahip tüm cihazların normal şarj cihazlarına göre 4 kat daha hızlı şarj edilebilmesine olanak sağlıyor.

Qualcomm Quick Charge 3.0 desteğine sahip tüm cihazlarda dört kata kadar hızlı şarj imkanı sunan Bix Çift Çıkışlı Quick Charge 3.0 hızlı şarj cihazı, cihazınızı hızlı şarj edebilmek için gerekli akımı tanımlayarak güvenli şekilde şarj işlemini gerçekleştiriyor.

Sahip olduğu 3.1A'lik güç çıkışları ile telefonlarınızı en hızlı ve en güvenli şekilde şarj eden Bix şarj adaptörü, hem fiyatı hem de performansı ile tercih edilesi bir ürün.

PD 3.0 ve USB üzerinden şarj olan tüm cihazları şarj edebilen BlitzPower Qualcomm QC 3.0 USB Type-C 36W hızlı şarj adaptörü, Qualcomm QC 3.0 hızlı şarj desteği bulunan telefonlarda yüksek hızda şarj imkanı sağlıyor.

Aynı anda iki cihazı şarj edebilen BlitzPower Çift USB çıkışlı hızlı şarj cihazı, telefonlarınızı iki kat daha hızlı şarj etmenizi sağlıyor.

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