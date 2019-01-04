Telefonuna Gelen Mesaja Tıklayan Vatandaşı Dolandırdılar

Diyarbakır’da yaşayan bir vatandaş, telefonuna gelen mesajda yer alan bağlantıya tıklayarak yönlendirildiği sahte internet sitesine bilgilerini girdikten sonra 30 bin TL parasını kaptırdı.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde çiğköftecilik yapan 2 çocuk babası Musa Ayşin’in telefonuna 7 ay önce bir mesaj geldi. Mesajda, “Banka şimdiye kadar sizden almış olduğu 528 TL dosya masrafını iade etmektedir, iadeniz için giriş yapın” yazıyordu. Mesajda yer alan linke tıklayan Ayşin, yönlendirildiği sitenin sahte olduğunu fark etmedi ve bilgilerini girdi.

Ayşin bilgilerini girdikten sonra bağlantı kapandı ve linke tekrar tıkladığında siteye giremedi. Daha sonra bankasının mobil uygulamasından hesabını kontrol eden talihsiz varandaş, 30 bin TL tutarındaki birikiminin kaybolduğunu gördü. Bankayı arayan Ayşin dolandırıldığını anlayınca suç duyurusunda bulundu.

Ayşin yaptığı açıklamada “Linke tıkladım, karşıma kullandığım bankanın logosunun aynısı geldi. İşin içinde dolandırıcılık olacağını anlamadım, müşteri numaramı ve şifremi girdim. Daha sonradan sayfaya giriş yapamadım, tekrar denedim olmadı ben de sayfaları kapatarak, bankanın kendi mobil uygulamasından giriş yaptım. Hesabıma girdiğimde 30 bin TL para vardı 2 dakika içerisinde sıfırlandı.

30 bin TL 5 yıllık alın terim, çocuklarımın geleceği için birikimimdi. Olay günü Bağlar 5 Nisan Karakolu’na gittim ve ihbarda bulundum. Ertesi gün Diyarbakır Siber Suçlara yönlendirdiler, ifademi verdim son olarak da savcılığa gittim suç duyurusunda bulundum. Olay olduğu an bankayı da aramıştım, 'hesaplarımı bloke edin' diye, hesaplar bloke edildi ama 7 aydır banka olumlu bir dönüş yapmadı, inceleme aşamasında olduklarını söylüyorlar. Çocuklarımın geleceğini geri istiyorum” ifadelerini kullandı.