Facebook'a karşı güven kaybınız varsa, verilerinizi topladığına dair iddiaları çok önemsiyorsanız, platformun her hizmetinden kurtulmak isteyebilirsiniz. WhatsApp da bunlara dahil.

WhatsApp, günümüz itibariyle milyarlarca kişi tarafından kullanılan en popüler mesajlaşma uygulaması konumunda. Birkaç yıl önce Facebook'un satın aldığı uygulama, bugün neredeyse her akıllı telefonda yüklü. Facebook'un geçtiğimiz yıl açığa çıkan veri skandalları ve reklam politikaları düşünüldüğünde WhatsApp kullanmak çok da güvenli olmayabilir.

Facebook Messenger, Instagram DM ve WhatsApp uygulamalarını tek bir mesajlaşma uygulaması altında toplamayı planlayan sosyal medya devi, bu hareketiyle birçok WhatsApp kullanıcısını da kendinden soğutabilir. Biz de sizler için, eğer Facebook'a bağlı bir uygulama kullanmak istemiyorsanız hangi mesajlaşma uygulamalarını tercih edebileceğinizi listeliyoruz.

Signal:

Yüksek seviyede gizlilik sunan Signal, WhatsApp'ın doğrudan rakibi olduğu gibi; ondan çok daha şeffaf politikalara sahip. Görüntülü ve sesli konuşmaya kadar tüm WhatsApp özelliklerini aynen taşıyan uygulama, Android sürümünde SMS uygulaması olarak da çalışma özelliğiyle dikkat çekiyor. Yani Android telefonunuzdaki SMS uygulamasını da Signal ile değiştirebilirsiniz.

Edward Snowden gibi veri gizliliği alanında uzmanlaşmış kişiler tarafından önerilen Signal, uçtan uca şifreleme özelliğine ek olarak; gönderilen mesajın belirli bir süre içerisinde otomatik olarak silinmesi gibi faydalı özelliklere de sahip. Signal uygulamasının tüm şifreleme politikalarına buradan ulaşabilirsiniz.

Ayrıca uygulamanın Windows, macOS ve Linux için geliştirilen sürümlerine de buradan ulaşabilirsiniz.

Viber:

Bundan 3-4 yıl önce şu an olduğundan çok daha popüler olan Viber, WhatsApp'ın popülerliğine yenik düştü diyebiliriz. Kullanıcı sayısı eskisine göre düşmesine rağmen Viber, WhatsApp'ın sunduğu tüm özellikleri sunuyor ve çeşitli eklentiler sayesinde Spotify üzerinden müzik paylaşımı, konum paylaşımı gibi özelliklere de kavuşuyor.

Signal uygulamasında da olduğu gibi uçtan uca şifreleme ve süresi dolduğunda otomatik olarak silinen mesaj özelliklerini de sunan Viber, aynı zamanda 'Güvenilir Kişiler' adlı bir özelliğe sahip. Karşı tarafın kim olduğunu daha rahat ve güvenli bir şekilde anlamanızı sağlayan bu özellik dolandırıcılıklara karşı oldukça etkili gibi görünüyor.

Okundu bilgisini kapatma, belirli konuşmaları gizleme ve mesajları PIN koduyla şifreleme gibi özellikler de sunan Viber, Android ve iOS'in yanı sıra Mac ve Windows platformlarında da kullanılabiliyor.

Turkcell BiP:

Yerli ve milli WhatsApp alternatifi denildiğinde akla ilk gelen uygulama olan BiP, mesajlaşma ve görüntülü konuşma gibi özelliklerin dışında çeşitli kanallara abonelik ile birçok farklı hizmet sunabiliyor. Akıllı Faks ve mesajla para gönderme gibi özellikleriyle oldukça yenilikçi işlere imza atan BiP, zaman zaman Turkcell kullanıcılarına sağladığı ücretsiz internet gibi avantajlar sayesinde de her geçen gün kullanıcı sayısını artırıyor.

Telegram:

Listemizdeki diğer uygulamalar gibi uçtan uca şifreleme ve zamanı geçince otomatik silinen mesajlar gibi özelliklere sahip olan Telegram, 200.000 kullanıcıya kadar grup mesajlaşma özelliği ve diğer kişilerle telefon numarası paylaşılmaması sebebiyle büyük mesajlaşma gruplarının bir numaralı tercihi konumunda.

Telegram'ın bulut tabanlı mesajlaşma sistemi, gücünü dünyanın çeşitli yerlerine yayılmış sunuculardan alıyor; bu da uygulamayı en hızlı mesaj alıp verebilen mesajlaşma platformu haline getiriyor. Geliştiriciler için API'ını da açık kaynaklı ve ücretsiz olarak kullanıma sunan Telegram, WhatsApp'ın en güçlü rakiplerinden biri.

Android, iOS, Windows Phone, Windows PC, Linux, macOS ve Web sürümleri bulunan uygulama, çok geniş platform desteği sayesinde herkesin kullanımına açık.

WeChat:

İnternet devi Tencent'ın sahibi olduğu WeChat, WhatsApp'ın yasak olduğu Çin'in en popüler mesajlaşma uygulaması. Ülkemizde o kadar yaygın olmasa da mobil ödeme sistemi olarak bile kullanılabilen WeChat, Facebook bünyesindeki WhatsApp'ı kullanmak istemeyenler için güzel bir alternatif.

Line:

Japonya ve Güney Kore'nin en iyi mesajlaşma uygulaması olarak gösterilen Line, bilinen özelliklere ek olarak bazı eğlenceli özelliklere de sahip. Mesajlaşma dünyasına 'çıkartma' özelliğini ilk getiren uygulamalardan biri olan Line, aynı zamanda ücretli IP telefon hizmeti de sunuyor.

GroupMe:

Adından da anlayabileceğiniz üzere grup mesajlaşma hizmeti sunan bu uygulama, çapraz platform desteği sunuyor. Microsoft çatısı altında bulunan Skype tarafından satın alınan uygulama, listedeki Signal ve Viber gibi uygulamaların aksine açık kaynaklı değil. Konum paylaşma, mesaj beğenme ve uygulamaya özel emojiler gibi güzel özellikler sunan GroupMe, gelecek vadeden mesajlaşma uygulamalarından biri.

GroupMe'nin Windows uygulamasına buradan, web tabanlı sürümüne de buradan ulaşabilirsiniz.

WhatsApp alternatiflerini listelediğimiz içeriğimizin sonuna geldik. Listemizdeki uygulamalar hakkında görüş, öneri ve değerlendirmelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.