Özellikle uzun süredir aynı işletim sahibine sahip bir telefonla vakit geçirince görüntü bize o kadar alışılmış geliyor ki sıkılabiliyoruz. Android kişiselleştirme konusunda fazlasıyla ünlü olduğu için markette telefonunuzu tamamen başka bir havaya sokabilecek ikon paketleri de bulunuyor. Genellikle 1 dolar ya da daha pahalı olan paketler kısa bir süreliğine ücretsiz durumdalar. İmkânınız varken hepsini indirip kafanıza estikçe değiştirebilirsiniz.
Spheroid Icon
Önceki Fiyatı: 5,09 TL
Kullanmak için özel bir launcher gerekse de Nova gibi ücretsiz bir launcher indirerek kullanabileceğiniz pakette onlarca HD ikon ve duvar kâğıdı bulunuyor.
Tigad Pro Icon Pack
Önceki Fiyatı: 8,09 TL
İçerisinde 13.000’den fazla ikon bulunan uygulama sayesinde telefonunuzun arayüzünden sıkılmayacağınızı garanti edebiliriz.
Jono Pro
Önceki Fiyatı: 7,99 TL
19’dan fazla launcher ile uyumlu olan ikon paketi sayesinde telefonunuzun görüntüsünü dilediğiniz şekilde değiştirin. Kısa bir süreliğine ücretsiz.
Tabloid Icon
Önceki Fiyatı: 5,99 TL
Retro bir havaya sahip ikonları sayesinde retro hayranlarını mutlu etmeye gelen ikon paketi 8.000’den fazla ikonla geliyor.
Plix - Icon Pack
Önceki Fiyatı: 8,09 TL
Açık renkli ve sade ikon paketi arayışında olanlar için biçilmiş kaftan niteliğinde olan bu paket de yukarıdaki tüm paketler gibi kısa süreliğine ücretsiz durumda. Böyle bir şey arıyorsanız kaçırmamanızı öneririz.