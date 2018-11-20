Telefonunuza yenilik getirecek ikon paketleri kısa süreliğine ücretsiz.

Özellikle uzun süredir aynı işletim sahibine sahip bir telefonla vakit geçirince görüntü bize o kadar alışılmış geliyor ki sıkılabiliyoruz. Android kişiselleştirme konusunda fazlasıyla ünlü olduğu için markette telefonunuzu tamamen başka bir havaya sokabilecek ikon paketleri de bulunuyor. Genellikle 1 dolar ya da daha pahalı olan paketler kısa bir süreliğine ücretsiz durumdalar. İmkânınız varken hepsini indirip kafanıza estikçe değiştirebilirsiniz.

Spheroid Icon

Önceki Fiyatı: 5,09 TL

Kullanmak için özel bir launcher gerekse de Nova gibi ücretsiz bir launcher indirerek kullanabileceğiniz pakette onlarca HD ikon ve duvar kâğıdı bulunuyor.

Tigad Pro Icon Pack

Önceki Fiyatı: 8,09 TL

İçerisinde 13.000’den fazla ikon bulunan uygulama sayesinde telefonunuzun arayüzünden sıkılmayacağınızı garanti edebiliriz.

Jono Pro

Önceki Fiyatı: 7,99 TL

19’dan fazla launcher ile uyumlu olan ikon paketi sayesinde telefonunuzun görüntüsünü dilediğiniz şekilde değiştirin. Kısa bir süreliğine ücretsiz.

Tabloid Icon

Önceki Fiyatı: 5,99 TL

Retro bir havaya sahip ikonları sayesinde retro hayranlarını mutlu etmeye gelen ikon paketi 8.000’den fazla ikonla geliyor.

Plix - Icon Pack

Önceki Fiyatı: 8,09 TL

Açık renkli ve sade ikon paketi arayışında olanlar için biçilmiş kaftan niteliğinde olan bu paket de yukarıdaki tüm paketler gibi kısa süreliğine ücretsiz durumda. Böyle bir şey arıyorsanız kaçırmamanızı öneririz.