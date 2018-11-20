Telefonunda Yenilik İsteyenler İçin Kısa Süreliğine Ücretsiz, Toplam Değeri 35 TL Olan 5 İkon Paketi

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Telefonunuza yenilik getirecek ikon paketleri kısa süreliğine ücretsiz.

Özellikle uzun süredir aynı işletim sahibine sahip bir telefonla vakit geçirince görüntü bize o kadar alışılmış geliyor ki sıkılabiliyoruz. Android kişiselleştirme konusunda fazlasıyla ünlü olduğu için markette telefonunuzu tamamen başka bir havaya sokabilecek ikon paketleri de bulunuyor. Genellikle 1 dolar ya da daha pahalı olan paketler kısa bir süreliğine ücretsiz durumdalar. İmkânınız varken hepsini indirip kafanıza estikçe değiştirebilirsiniz.
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Spheroid Icon

Önceki Fiyatı: 5,09 TL

Kullanmak için özel bir launcher gerekse de Nova gibi ücretsiz bir launcher indirerek kullanabileceğiniz pakette onlarca HD ikon ve duvar kâğıdı bulunuyor.
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Tigad Pro Icon Pack

Önceki Fiyatı: 8,09 TL

İçerisinde 13.000’den fazla ikon bulunan uygulama sayesinde telefonunuzun arayüzünden sıkılmayacağınızı garanti edebiliriz.

Jono Pro

Önceki Fiyatı: 7,99 TL

19’dan fazla launcher ile uyumlu olan ikon paketi sayesinde telefonunuzun görüntüsünü dilediğiniz şekilde değiştirin. Kısa bir süreliğine ücretsiz.
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Tabloid Icon

Önceki Fiyatı: 5,99 TL

Retro bir havaya sahip ikonları sayesinde retro hayranlarını mutlu etmeye gelen ikon paketi 8.000’den fazla ikonla geliyor.

Plix - Icon Pack

Önceki Fiyatı: 8,09 TL

Açık renkli ve sade ikon paketi arayışında olanlar için biçilmiş kaftan niteliğinde olan bu paket de yukarıdaki tüm paketler gibi kısa süreliğine ücretsiz durumda. Böyle bir şey arıyorsanız kaçırmamanızı öneririz.

Kaynak : https://www.phonearena.com/news/paid-premium-android-icon-packs-now-free-deal_id111204
Etiketler: indirim, ikon paketi
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