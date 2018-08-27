Şu ana kadar sadece APK dosyası ile cihazlara yüklenebilen Rootless Pixel Launcher, artık Play Store mağazasında da erişime açıldı. Uygulamaya erişmek ve tüm özelliklerden nasıl faydalanabileceğiniz öğrenmek için makalemizi okuyabilirsiniz.

Google’ın kendi amiral gemileri olan Pixel akıllı telefonlarda kullandığı arayüz, pek çok Android kullanıcısı tarafından fazlasıyla sevilmektedir. Buna karşın akıllı telefon üreticileri, cihazları stok Android yerine kendi arayüzleri ile piyasaya sürmek konusunda ısrarcı olmaya devam ediyorlar.

Stok Android arayüzünü seven kullanıcıların en popüler başlatıcı uygulamalarından olan Rootless Pixel Launcher, Play Store’da erişime açılmış durumda. Artık akıllı telefonunuzu rootlamadan ya da lisanssız APK’lar yüklemeden stok Android arayüzüne kavuşturabileceksiniz.

Rootless Pixel Launcher, Google Pixel akıllı telefonların sahip olduğu neredeyse tüm özelliklere sahip. Fakat bazı özellikler, Play Store’daki kısıtlamalar nedeniyle uygulamadan kaldırılmış durumda. Eğer Rootless Pixel Launcher APK dosyasındaki tüm özelliklere erişmek isterseniz uygulamayı Play Store’dan yükledikten sonra ek bir APK yüklemelisiniz.

Rootless Pixel Launcher’ın hangi özelliklere sahip olduğunu buraya tıklayarak öğrenebilirsiniz. Android 5 Lollipop ve üzeri tüm Android sürümlerinin kullanabileceği uygulama, Android Pie işletim sisteminin özelliklerine ise sahip değil. Geliştirici, Rootless Pixel Launcher’a Android Pie özellikleri getirmenin kolay bir iş olmadığını dile getirdi.