Telefonunuzu Kablosuz Şarj Edebilen Gece Lambası: Nolii Rise

Nolii Rise gece lambası, akıllı teknolojiyi yatak odanıza getiriyor. Şarj edilebilir bir bataryadan güç alan cihaz, telefonunuzu kablolu ya da kablosuz şarj edebiliyor.

Teknoloji geliştikçe birbirinden bağımsız pek çok cihaz tek bir cihazın içinde toplanıyor. Akıllı telefonlar, bilgisayarlar, akıllı televizyonlar derken artık gece lambalarımız dahi ana amacıyla hiç alakası olmayan fakat hayatımızı kolaylaştıran teknolojilerle güçlenmeye başladılar.

Nolii’nin yeni gece lambası Rise, gece lambası için priz araba derdini ortadan kaldırıyor. Tek şarj ile 12 saate kadar kullanım sunan Rise, tamamen kablosuz teknoloji ile donatılmış durumda. Tamamen derken kesinlikle abartmıyoruz.

Rise’ın üzerinde bulunan düz panele telefonunuzu koyduğunuzda cihazınızı kablosuz şarj edebiliyorsunuz. Telefonunuz kablosuz şarjı desteklemiyorsa da sorun yok. Rise’ın altında telefonunuzu şarj etmeniz için bir USB girişi bulunuyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi artık gece lambaları bile akıllı olmaya başladı. Rise’ı mobil uygulaması ile kolaylıkla kontrol edebilir, parlaklığını değiştirebilirsiniz. Ben manuel kontrol seviyorum diyorsanız da üzerinde bir dokunmatik açma kapama butonu bulunuyor.

Rise’ın üç farklı renk seçeneği bulunuyor; çimento grisi, yosun yeşili ve şeftali turuncusu. Londra Tasarım Festivali’nde tanıtılan ürün, şık, gösterişli ve işlevsel bir gece lambası isteyenlerin favorisi olabilir.