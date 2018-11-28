Android kullanıcılarının en büyük sıkıntılarından birisi, cihazlarının hafızasını sürekli şişen bir balon gibi dolduran uygulamalar. Haftalık uygulama reçetemizin bu bölümünde, artık dosyalardan be işlemlerden kurtulmanızı sağlayacak 5 farklı uygulamayı listeliyoruz.

Eğer akıllı telefonunuz yavaşlıyorsa, bunun birden fazla sebebi olabilir. En yaygın nedenlerden birisi, özellikle orta ve düşük seviyedeki cihazlarda kendisini hissettiren gereksiz dosyalardır. Bu dosyalar ve onlara bağlı olan uygulamalar, cihazınızın işlem gücünü gizliden gizliye törpülerler.

Google'ın Play Store mağazasında, performans arttırma vaadinde bulunan pek çok uygulama var. Firma, bu uygulamaların önemli bir kısmını casus yazılımlar içerdikleri gerekçesiyle kaldırdı. Geçtiğimiz aylarda Android Go projesi kapsamında Files Go uygulamasıyla performans arttırma işine giren Google bu uygulamasının adını sonradan değiştirdi. Haftalık Uygulama Reçetesi köşemizin bu bölümünde, Google’ın kendi uygulaması dahil en iyi 5 performans dostu uygulamaya bakıyoruz.

5. 3C All-in-One Toolbox:

Gelişmiş bir cihaz yönetimi aracı olan 3C All-iniOne Toolbox, Android cihazlar için her şeyi bulabileceğiniz gerçek bir takım çantası gibi. Görevleri, uygulamaları, arka planda çalışan işlemleri, şişen dosyaları, ağ bağlantılarını ve daha nicesini tek bir yerden yönetme imkanı sunuyor. Uygulama İngilizce olduğu için alışmanız zor olabilir.

Eksisi: İleri düzeyde bir kullanıcı değilseniz, arayüze alışmanız zor olabilir, detaylı ayarlarda karışıklığa neden olabilirsiniz. Uygulama bunun için bir klavuz sunmuyor.

4. Clean Master:

Daha çok genel kullanıcıya hitap eden Clean Master, uzun bir süredir hizmet veriyor. Uygulama Türkçe dil desteği sunuyor. En büyük eksisi, zamanla eskiyen cihazlarda tam performansla kullanılamıyor oluşu. Bunun için listenin diğer uygulaması daha ideal.

3. Speed Booster:

Clean Master uygulamasının yapımcısı Ceetah Mobile tarafından sunulan, doğrudan hızlandırıcı aracı olan Speed Booster, oldukça basit bir arayüze sahip. Bu nedenle karmaşık ekranlardan sıkılanlar için ideal. Düşük performansa sahip cihaz kullanıcıları rahatlıkla kullanabilirler.

2. Norton Clean:

Antivirüs ve güvenlik yazılımları şirketin Norton'un bu uygulaması, listedeki diğer uygulamaların alternatifi olarak göze çarpıyor. Arayüz açısından minik farklılıklar olsa da Speed Booster uygulamasıyla aynı hizmetleri sunuyor. Norton'un diğer hizmetlerini bilenlerin muhakkak kullanması gerekiyor.

1. Files by Google:

Giriş kısmında da bahsettiğimiz Files Go projesiyle büyük bir kullanıcı kitlesinin gönlünü kazanan Google, bu uygulamayı yeniden düzenledi. Files, cihazınızdaki her türlü dosyaya ulaşmanızı, düzenlemenizi, fazlalıklardan hızlıca kurtulmanızı tanıyor. Google'ın stadart uygulamalarını sevenler, Files ile diğer uygulamalara ihtiyaç duymayacaklardır.

Eğer listeye eklemek istediğiniz başka uygulamalar da varsa, yorumlar kısmında diğer okuyucularla da paylaşabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın :)