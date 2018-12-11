Telegram 5.0 Yayınlandı: İşte Gelen Yenilikler

WhatsApp'ın en büyük rakibi olarak göze çarpan Telegram'ın en yeni versiyonu yayınlandı.

4 yıl gibi bir sürede, dünya çapında 200 milyondan fazla kullanıcıya erişen Telegram, geçtiğimiz yılı ülkelerin baskıları ve sansür sorunlarıyla geçirmişti. Çalkantılı günleri atlatmayı başaran Telegram, oldukça önemli yenilikler barındıran en yeni versiyonunu kullanıma sundu.

Telegram 5.0 ile birlikte, uygulamayı diğer mesajlaşma uygulamalarından ayıran 'Instant View' özelliğinde önemli yenilikler göze çarpıyor. Telegram'dan çıkmadan gönderilen bir linki veya görseli tek tıkla vakit kaybetmeden görüntüleyebildiğiniz bu özellikte artık resim linklerini görebilecek, ilgili makalelere göz atabilecek ve anında istediğiniz dile çeviri alabileceksiniz.

Telegram 5.0, iOS ve Android için platforma özel yenilik ve hata düzeltmeleri içeriyor. Özellikle iOS versiyonunda ciddi buglar bulunan uygulamanın tam 400'den fazla küçük hatayı giderdiği belirtildi. Bununla birlikte uzun süredir beklenen, Android kullanıcılarının videolara zum yapabilmesi özelliği de kullanıcıların emrine amade.

Siz de gelen tüm bu özellikleri test etmek isterseniz, hemen aşağıdaki linklerden Telegram 5.0'ı cihazınıza indirebilirsiniz: