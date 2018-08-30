Telegram, Rus hükümeti ile devam eden çatışması nedeniyle ülkede yasaklanmıştı. Bu sürecin ortasında şirket, uygulamanın gizlilik politikasını güncelledi.

Telegram, gizlilik politikasını güncelleyerek Avrupa Birliği tarafından dayatılan GDPR (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) yasalarına uymaya başladı. Yeni politikada “Eğer Telegram sizin bir terör şüphelisi olduğunuzu doğrulayan bir mahkeme emri alırsa, IP adresinizi ve telefon numaranızı ilgili makamlarda paylaşabilir.” ifadeleri yer aldı.

Şu zamana kadar Telegram, herhangi bir mahkeme tarafından bir şüphelinin IP adresini ve telefon numarasını yayınlamasını isteyen bir emir almadı. Ancak ihtiyaç doğarsa, şirketin mahkeme kararlarına uyacağını ve olayların tüm ayrıntılarını resmi bir şeffaflık raporunda yayınlayacağını söyledi.

Telegram, yeni kararın platformu güvenlik tehlikesine sokmayacağını belirtirken, ultra güvenlikli uygulamayı artık kötü emelli kullanıcıların kullanamayacağını da ifade etti.

Telegram'ın kurucusu ve CEO’su Pavel Durov, resmi açıklamada “Gizlilik politikasında, mahkeme kararı ile teröristlerin IP adresi ve telefon numarasını ilgili makamlara devretme hakkını saklı tutuyoruz. Böyle bir önlem, bu hakkı kullanıp kullanmadığımızı dikkate almadan, Telegram'ı terör propagandası yapmakla meşgul edenler için daha az çekici hale getirmelidir.” ifadelerine yer verdi.