Ünlü mesajlaşma uygulaması Telegram, Whatsapp'ın gizlilik ilkelerine yönelik yaptığı güncellemeden sonra yoğun ilgi görmeye başladı. Uygulama, dünyanın dört bir yanından son 72 saatte 25 milyon yeni aboneye ulaştı.

Bildiğiniz üzere Whatsapp, geçtiğimiz günlerde yeni bir bildiri yayınlamış, 8 Şubat 2021’e kadar verilerini Facebook ile paylaşmayan kullanıcıların uygulamayı kullanamayacaklarını açıklamıştı. Büyük tepkiler toplayan bu hareket, kullanıcıları alternatif uygulamalara yönlendirip, Whatsapp’ın kan kaybetmesine yol açmıştı.

Alternatif olarak en çok tercih edilen uygulamalardan birisi, Telegram oldu. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu uygulamaya katılım gösteren isimlerden birisiydi. Son dönemde iyice popülerleşen mesajlaşma uygulaması, son 72 saatte 25 milyon yeni kullanıcıya ulaşarak yeni bir başarıya imza attı.

Telegram’a dünya çapında ilgi büyümeye devam ediyor

Telegram’ın kurucusu Pavel Durov, daha önce konuyla ilgili birçok açıklama yapmış, hatta konudan bağımsız olarak Apple’ın tehlikeli olduğunu belirterek, kullanıcılara Android işletim sistemine sahip telefonları kullanmaları üzerine tavsiyede bulunmuştu.

Puvol, Avrupa, Latin Amerika, Asya, Ortadoğu ve Afrika’da bulunan çoğu kullanıcının artık Telegram’a geçmeye başladığını, bu sayede kullanıcı sayısında büyük bir artış yaşadıklarını dile getirerek, şu ifadelere yer verdi; "Son 72 saatte 25 milyon yeni kullanıcıya eriştik. Yarım milyar aktif kullanıcı ile Telegram, mahremiyet ve güvenliğe adanmış bir iletişim platformu arayanlar için en büyük sığınak haline geldi.”