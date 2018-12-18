Televizyondan Akıllı Telefon Sipariş Eden Adam Şok Geçirdi

Ülkemizin uzunca süredir en bilindik dolandırıcılık yöntemlerinden biri olan akıllı telefon yerine 'başka bir şey' çıkması durumu bir kez daha yaşandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Kerim Aydın, herkes tarafından bilinen o meşhur televizyon reklamlarından birini izliyordu. Telefonu beğenen ve hemen telefonla arayarak siparişini geçen Aydın, 3 gün sonra kargo şubesine giderek siparişini teslim aldı.

198 TL ödeyerek aldığı kargonun içerisinde cinsel performans artırıcı ürünler olduğunu gören Aydın, geçirdiği şoku atlattıktan sonra Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'ne başvurdu.

Kerim Aydın, "Giden paradan çok, kutunun içinden çıkan sprey ve kremler moralimi bozdu. Karı- koca 1500 lira emekli maaşıyla geçiniyoruz. Hem dolandırıyorlar hem de kendilerince espri yapıyorlar" diye konuştu.

Heyete yaptığı şikayetin, başkalarının da dolandırılmaması için olduğunu belirten Aydın, kutudan çıkanları gördükten sonra aynı telefonu geri aradığını ama telefonun suratına kapatıldığını belirtti.