Amazon Günün Fırsatları kapsamında bugünün öne çıkan indirimli ürünlerini sizler için bir araya getirdik.

Televizyondan bilgisayara birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

''Bu içerik 01.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Yüksek performanslı 11. Nesil i5-1135G7 ile GeForce MX 330 birleştirerek tasarlanan bu bilgisayar, 15,6 inç ekranı, 2,40 GHz işlemci hızı ve 512 GB depolama alanı ile dikkat çekiyor.

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Programlanabilir 11 tuşa sahip olan HyperX Pulsefire Raid Mouse, 16.000 DPI'a kadar kullanım sağlıyor. HyperX NGENUITY sayesinde RGB aydınlatmayı özelleştirebilir, 11 tuşun her birini programlayabilir, DPI'ı ayarlayabilir ve bu ayarları Pulsefire Raid'in dahili belleğine kaydedebilirsiniz. Ayrıca mouse, 20 milyon tıklamaya kadar dayanıklı bir yapıya da sahip.

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Star Wars hayranlarının özellikle tercihi olabilecek bu set, 558 parçadan oluşuyor. Lego, Luke Skywalker, Han Solo, Chewbacca, Lando Calrissian ve Boba Fett ve Nien Nunb minifigürlerini de içeriyor.

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14.1 inç’e kadar bilgisayarlarla uyumlu olan ve dayanıklı, esnek ve çevreye duyarlı kumaş teknolojisi ile tasarlanan Samsonite çanta, elektronik cihazlarınızın her an şarj edilmesini sağlayan USB portuna sahip.

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Güçlendirilmiş algı, farkındalık ve sürükleyicilik sağlayan 2 yıllık DTS® Headphone:X® uzamsal ses aktivasyonu içeren Cloud Stinger 2’nin 40 mm sürücüleri bas sesler üretecek şekilde tasarlandı. Kulaklığın mikrofonunu yukarı kaldırarak istediğiniz zaman kendinizi sessize alabilirken kulaklığın üzerindeki ses kontrolleri sayesinde ses düzeyini ayarlayabilirsiniz.

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65 inç QLED, 3840 x 2160 çözünürlüğe sahip bu televizyon, Android TV özelliğine sahip. Ayrıca Dolby Audio Processing, ne izlerseniz izleyin daha zengin, daha net ve daha güçlü ses sunuyor.

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Boyun ve bel ağrılarını azaltmak için ayarlanabilir boyun ve bel minderleri ile ayak uzatma desteğine sahip olan xDrive koltuk, tere karşı koruyucu bir katmana sahip. Çift mekanizma sistemi ile 160 derece geriye yatış açısı sunan bu seri, 150 kg kadar taşıma kapasitesine sahip.

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Yüksek çözünürlüklü 12,4 inç ekrana sahip olan tablet, 90 Hz’ye varan uyarlanabilir yenileme hızı ile dikkat çekiyor. Ayrıca yeniden tasarlanarak suya ve toza dayanıklı hale getirilen ve kutu içeriğine dahil edilen S Pen ile istediğiniz şeyi yazıp çizebilirsiniz.

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