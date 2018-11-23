Televizyon, Kitle İletişim Aracı Olarak İnternetin Gerisinde

Yapılan bir araştırma, son yıllarda televizyonun kitlelere ulaşım aracı olarak internetin gerisinde kaldığını gözler önüne seriyor.

Son yıllarda YouTube özelinde başlayan 'haberleşme ve iletişim çağının internete kayması' durumu, yapılan bir araştırmayla resmen gözler önüne serildi. ABD'de 2017 yılında televizyon satışları son 10 yılda ilk kez gerileme gösterdi. Bununla birlikte televizyon reklam satışları %1.5 oranında gerilerken, dijital reklam satışları %35 oranında arttı.

Araştırmacılar, bu gerilemenin temelinde genç neslin artık televizyon izlememesini, televizyona dair içerikleri ise YouTube, Hulu ve Netflix gibi platformlardan online olarak takip etmesi olarak gösteriyor. Ayrıca ülkedeki 18-34 yaş arasındaki kişilerin, karasal, uydu ve kablolu televizyon izlenme oranlarının %13 azaldığını belirlendi.

Televizyon izlemeye devam eden bu yaş kitlesinin izleme süreleri de hızla azalıyor. Buna göre geçtiğimiz sene haftada ortalama 19 saat 17 dakika televizyon izleyen 18-34 yaş kitlesinin izleme süresi 16 saate kadar geriledi.

eMarketer araştırmasına göre televizyon izlemekten tamamen vazgeçenlerin sayısı da azımsanmayacak boyutta. 2017 yılında kablolu televizyon aboneliklerini iptal eden kişi sayısı 16.7 milyonken, bu sayı 2017 yılında 22.2 milyona kadar çıktı. 2021 yılına dek herhangi bir şekilde televizyon izlemeyi reddeden kişi sayısının toplamda 40 milyonu bulması bekleniyor.

Anlayacağınız belki bizim jenerasyon bu gelişmeye şahitlik edemeyecek olabilir ama uzak gelecekte televizyonun tamamen tarih olması oldukça olası.