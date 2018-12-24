Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK), 1 Ocak’tan itibaren Adil Kullanım Noktası’nın kaldırılacağını açıkladığından bu yana konu gündemden düşmüyor. Büyük tepki çeken zamlı fiyatların ardından bir açıklama da Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) Başkanı Yusuf Ata Arıak’tan geldi.

Türk Telekom’un açıkladığı düşük hızlı, yüksek fiyatlı tarifelerin ardından çıkan tartışmalara son olarak TELKODER Başkanı Yusuf Ata Arıak da katıldı. Arıak’ın sürdürülebilir ucuz internet için iki önerisi var.

Arıak, “Vatandaşların yüksek hızlı ve sınırsız internet kullanabilmeleri için uygun fiyatlı tarifelerin hayata geçirilmesi gerekiyor. Bunun ilk adımı Türk Telekom’un toptan fiyatlarında fahiş artırımlar yapmaması ikinci adımı ise fiber altyapının paylaşıma açılmasıdır.” dedi.

BTK tarafından 2017 yılında alınan karar doğrultusunda AKN, 2019 yılına kadar kademeli olarak kaldırılacaktı. AKN’nin sonra eriş tarihi olarak 1 Ocak 2019 tarihi seçildi. Türk Telekom’un tarifeleri ise yavaş internetin bile pahalı olacağının işareti. Türk Telekom’un diğer işletmecilere yönelik olarak ortaya attığı yeni ücret tarifesi BTK’dan kabul görürse, diğer operatörler de zam yapmak durumunda kalacaklar.

Türk Telekom’un Toptan Tarifeleri Niye Önemli?

İnternet servis sağlayıcıları Türk Telekom’dan çeşitli altyapı hizmetleri almak zorundalar. Türk Telekom, yakın zamanda bu hizmetler için yüzde 50-60 civarında zam yapmaya kararı aldı. BTK’nın bu rakamları oldukları gibi onaylaması durumunda diğer servis sağlayıcıları da bu zammı fiyatlarına yansıtmak zorunda kalacak.

Arıak’a göre bu sorunun çözümü için fiber altyapının hızla yaygınlaştırılması, mevcut altyapılara da tüm işletmecilerin ücreti karşılığında kiralanması gerekiyor. Böylece internet hizmetlerinde rekabet ortamı sağlanabilir. Arıak, “Avrupa'da hakim operatörlerin çoğu altyapısını rakiplerine ücreti karşılığı kullandırıyor ve bu sayede yerleşik işletmecilerin pazar payı yüzde 30-40'lara gerilemiş durumda. Bundan da halk kârlı çıkıyor. Bizde fiber altyapı tüm işletmecilere kullandırılmazsa tekelleşme daha fazla hissedilecek ve uygun fiyatlı tarifeler uzun bir süre daha mümkün olmayacak.” ifadesini kullanıyor.

TELKODER olarak yaptıkları incelemelerde, interneti aşırı kullanan veya suistimal eden kişilerin sayısının oldukça düşük olduğunu belirten Arıak, bu kişilerden kaynaklanan aşırı kullanım bedellerinin normal kullanıcılara ödetileceğini, bunun önlenmesine yönelik düzenleme yapılması amacıyla BTK’ya başvurduklarını da söyledi. Böyle bir düzenleme yapılmış değil.

Arıak, ayrıca Türk Telekom Yönetim ve Denetleme Kurulu’nda üçü Ulaştırma Bakanlığı, ikisi Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan beş Bakan Yardımcısı olduğuna dikkat çekti. Sektörü düzenlemek ve geliştirmelerden sorumlu olan Bakan Yardımcısı’nın aynı zamanda Türk Telekom yönetim kurulu başkanı olduğunu hatırlatan Arıak, “Sektörü büyütmeyen, rekabeti önleyen her kural ve yönetimin sonucu kötüdür. Sektörümüzün genel yönetiminden sorumlu kişilerin, kim olduklarından bağımsız olarak, sektör firmalarının yönetiminde görev alması eşyanın tabiatına aykırıdır. Yönetim anlayışımızı ve uygulama yöntemlerimizi kökten değiştirme zamanı gelmiştir.” dedi.