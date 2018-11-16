Telltale Games'in Tabutuna Son Çivi Çakıldı

Eylül ayında ani bir biçimde kapanacağını haber aldığımız Telltale'in tabutuna son çiviyi, oyunları platformdan silen Steam çaktı.

Geçtiğimiz ay ana stüdyosunu kapatan ve çalışanlarını birbir işten çıkarmak durumunda kalan Telltale Games'in çilesi bitmiyor. Back to The Future, Jurassic Park ve Monkey Island gibi yapımların lisansını doğal olarak kaybeden Telltale Games, bu oyunların tamamını Steam'den silmek durumunda kaldı.

Geçtiğimiz hafta itibarı ile şirketin son CEO'sunun Twitter hesabı dahi kapanmış ve bir anda kayıplara karışmıştı. Geçtiğimiz haftalarda Skybound Games'in son 2 bölümünü çıkaracağının sözünü verdiği The Walking Dead sezonları da bu üzücü durumdan nasibini aldı.

Oyun dünyasında çok büyük devrimlere imza atmış bir firmanın, kendini yenilemekten imtina etmesi sonucu geldiği bu hal bizleri oldukça üzdü. The Walking Dead: Final Season'a dair herhangi bir çıkış tarihi de paylaşılmadı. Son iki bölümün de sırra kadem basışını izlemeyiz umarız.