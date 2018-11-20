Telltale'in kapanmasının ardından başta tüm umutlar kesilmiş gibi görünse de iyi haber Skybound'dan geldi.

Geçtiğimiz aylarda Telltale Games çalışanlarının birçoğunu “küçülme” adı altında çıkarmıştı. Ancak 25 kişilik bir ekip “zorunlulukları yerine getirmek” için görevine devam etti. En azından öyle biliniyordu ancak o ekibin içinden birinin attığı bir tweet ile işin aslı ortaya çıktı.

“İçinde bulunduğum ve bir süre daha devam edecek bir kemik grup vardı, hatırlıyor musunuz? Artık yok, bizi de saldılar.”

Ancak Telltale’in kapansa dahi The Walking Dead: The Final Season’ın geleceği müjdesi Skybound tarafından verilmişti.

“Telltale Games ile #TheWalkingDead: The Final Season’a devam etme konusunda anlaştığımızı açıklamaktan büyük mutluluk duyarız! Hadi Clem’in hikâyesini düzgün bir şekilde toparlayalım! Yakında daha fazla detayla karşınızda olacağız.”

Son aldığımız haberlere göre final sezonunu beklemek için çok beklemenize gerek yok. Skybound çalışmalara tekrar başladı. Ayrıca yakın zamanda çıkış tarihlerinin açıklanacağı müjdesi de verildi.

Skybound, bir geçişin sonucu olarak önceki sezonlara erişimlerin kaybedilebileceği haberini verse de firma değişikliği sebebiyle hayranların oyunu tekrardan satın almayacaklarının müjdesini vererek herkesin gönlüne su serpti. Gelecek bölümlerin aynı yerlerde yayınlanacağını ve işlerin iyi gitmesi durumunda değişecek tek şeyin önceden belirtilen çıkış tarihi olacağı söylendi.