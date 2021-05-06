Temassız Ödeme İşlem Limiti, 350 TL'ye Yükseltildi

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), temassız ödemelerdeki şifresiz işlem limitini yükselttiğini açıkladı. Yapılan açıklamalara göre vatandaşlar, artık 350 TL'ye kadar olan harcamalarında şifre kullanmak zorunda kalmayacaklar. Düzenleme, yarın itibarıyla uygulamaya sokulacak.

Koronavirüs pandemisinin hayatımıza kazandırdığı yeniliklerden bir tanesi, temassız ödeme hizmetleri oldu. Aslında bu hizmet, pandemiden önce de vardı ancak vatandaşlar, böyle bir şeye ihtiyaç duymuyorlardı. Zaten temassız işlemler için uygulanan şifresiz ödeme limitleri de eskiden çok düşük seviyelerdeydi. Bu konuda yeni bir adım atan yetkililer, temassız ödemelerdeki şifre muafiyetinin limitini de yükselttiler.

Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, Mart 2020'de 120 TL'den 250 TL'ye çıkarılmıştı. Vatandaşlar, pandemi sırasında 250 TL'ye kadar olan tüm ödemelerini, şifre girmek zorunda kalmadan tamamlayabiliyorlardı. Şimdiyse bu durum değişti ve Bankalararası Kart Merkezi (BKM), bu limitin 350 TL'ye çıkarıldığını açıkladı. Böylelikle vatandaşlar, artık daha yüksek harcamalarında şifre kullanmak zorunda kalmayacaklar.

Yeni dönem, 7 Mayıs Cuma (yarın) başlıyor

Bankalararası Kart Merkezi tarafından yapılan açıklamalara göre vatandaşlar, yarın, yani 7 Mayıs itibarıyla yeni düzenleme kapsamında olacaklar. Yani bir tüketici, bugün markete gidip alışveriş yaptığında 250 TL'ye kadar, yarın işlem yaptığında ise 350 TL'ye kadar olan harcaması için şifre ödemek zorunda kalmayacak. Bu durum, akıllı telefonlar ve NFC özelliğine sahip olan diğer cihazlar için de geçerli.

Temassız ödemeler, vatandaşlar için oldukça büyük avantajlara sahip olan bir uygulama. Bu uygulama kapasamında bir tüketici, telefonunu, akıllı saatini ya da kredi kartının kendisini pos cihazına okutarak, ödeme işlemini saniyeler içerisinde tamamlıyor. Ayrıca bu hizmet sayesinde fiziksel temas da ortadan kalkmış oluyor. Ancak bu hizmet, zaman zaman istenmeyen olaylar yaşanmasına neden olabiliyor. Bu yüzden temassız ödeme kullanırken dikkatli olmak gerekiyor.