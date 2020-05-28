Temassız Yüz Tanıma ve Ateş Ölçümü Yapacak Yerli Cihaz

Yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında kullanılması için yerli olarak geliştirilen cihaz; yüz tanıma, maske tespiti ve temassız ateş ölçümü gibi işlemleri aynı anda gerçekleştirebiliyor. Cihazın haziran ayında satışa sunulması hedefleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ilgili kuruluşları TÜBİTAK ile KOSGEB tarafından desteklenen ve ODTÜ Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren Coremate Bilişim ve Savunma Sanayi Ticaret AŞ'nin yapay zeka teknolojisinden faydalanarak geliştirdiği cihazla, sosyal ve kamusal alan hareketliliğinin yoğunlaştığı noktalarda izolasyonun etkin kontrolünün sağlanması amaçlanıyor.

Canlı akan görüntü üzerinde yüz tanıma özelliği bulunan CoreSafe isimli cihaz, maske tespiti ve yüksek hassasiyette temassız şekilde uzak mesafeden ateş ölçümü gibi birçok işlemi aynı anda gerçekleştirebiliyor.

Covid-19 belirtilerinin tespitinin dışında cihaz, kişi ziyaretlerinin yoğun olduğu alanlarda maske kullanımı ve belirli bir mekandaki kişi sayısının anlık izlenebilmesini sağlıyor.

'Tek Cihazda Birçok Özellik'

AA muhabirine açıklama yapan Coremate AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır Küçük, insanların hayatlarını kolaylaştırmak ve kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak amacıyla ürünü geliştirmeye çalıştıklarını ifade ederek, "Kişiler hayatın rutin akışı içinde hareket ederken, cihazla uzun süre etkileşimde kalmadan ve uzak mesafeden hızlı bir şekilde işlem yapılabiliyor." dedi.

Küçük, Covid-19'un yayılım ve bulaşıcılık hızının yüksek olduğunu vurgulayarak, cihazla virüsün bulaşıcılık zincirinin kırılması, sosyal ve kamusal alan izolasyonlarının etkin takibinin hedeflendiğini belirtti.

Cihazın, hastalık belirtileri gösterenlerin hızlı bir şekilde sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesini sağlayacağını belirten Küçük, bu sayede erken tedavi imkanı bulması ve bulaşın azaltılması gibi katkılar sağlayacağını dile getirdi. Küçük, cihazın yazılım ve tasarım olarak yerli ve milli imkanlarla geliştirildiğini, birçok özelliği aynı anda barındırdığını vurgulayarak şunları dile getirdi:

"Kişilerin alışılmış yüz tanıma sistemlerindeki gibi cihaz karşısında durup beklemesine gerek olmadan cihazda yapay zeka, yapay sinir ağları, yüz tanıma teknolojisi, yüksek hassasiyetli temassız sensörler, yüksek çözünürlüklü kamera gibi teknolojiler bir arada sunuluyor. Yaygın biçimde kullanılan el termometreleri temassız olmasına rağmen en fazla 5 santimetreden ölçüm yapabiliyor. Bu da görevlilerin kişilerle sosyal mesafeyi aşmaları nedeniyle risk oluşturuyor. Termal kameralar ise daha çok geniş alan gözlemi yapıyor. CoreSafe, temassız uzak mesafe ve birebir geçiş işlemlerinde optimum çözüm sunuyor. Tüm sistemin maliyeti de sadece tek bir termal kamera için ayrılacak bütçenin altında kalıyor."

Cihazın kullanım yerinde giriş çıkış sayımı yaparak içerideki anlık kişi sayısını belirleyebildiğini söyleyen Küçük, bu sebeple doğal afet, deprem, yangın gibi durumlarda elde edilen verilerle kurtarma ekiplerine bilgi sağlayabileceğini ifade etti.

'Haziran Ayında Satışa Sunulacak'

İhtiyaç ve taleplere göre cihazı versiyonlar halinde pazara sunmayı kararlaştırdıklarını belirten Küçük; yüz tanıma, personel puantaj takip, maske kontrolü, ateş ölçümü, sayım ve detaylı raporlama modüllerini içeren birinci versiyonu haziranın ilk yarısında satışa sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Küçük, gözde kızarıklık tespitinin de gerçekleştirileceği versiyon için çalışmaların sürdüğü bilgisini vererek, "Yüksek doğruluk oranlarını yakalayabilmek için geliştirmiş olduğumuz yapay sinir ağları ve yapay zekanın daha fazla eğitilmesi gerekiyor. Bu versiyonun da ağustos içinde pazarda olacağını öngörüyoruz." dedi.