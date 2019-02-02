Nokia TA-1139, kolay kullanım ve ergonomi arayanlar için son derece ideal.

Yıllar önceki tuşlu telefonlarıyla hepimizin hayatında bir şekilde yer edinen Nokia, yeni bir tuşlu telefon tanıtma hazırlığında. Nokia TA-1139, tüm telefonların geçtiği sertifika süreci olan TENAA'da görüntülendi. Nokia TA-1139 cep telefonunu merak edenler için eski modelleri karıştırmalarını önerebiliriz. Nokia firmasının ürettiği; en ergonomik ve kolay kullanıma sahip cep telefonlarından olduğunu da söyleyebiliriz.

Bu modelde, çok büyük beklentilere girmeniz hayal kırıklığına neden olacaktır. 83.6g ağırlığıyla oldukça hafif olan cihazın genel özelliklerine bakıldığında daha çok yanınızda taşıyabileceğiniz kullanımı oldukça kolay 2. bir telefon olarak düşünülebilir.

Nokia TA-1139 Ne Tür Özelliklere Sahip Olacak?

Yeni üründe en fazla göze çarpan özellik ise, çift SIM karta sahip olması. 1.020 mAh batarya, her ne kadar yeterli olmasa bile çok fazla özellik kullanmayacağınız için muhtemelen size yetecektir.

Dilerseniz arkada bulunan LED flaş özelliğini de kullanabilirsiniz. Kamerasının yalnızca 3 MP olması, büyük bir dezavantaj yaratıyor. Müzik dinlemek isterseniz sizlere sunacağı özellikler; FM Radyo ve MP3 çalar olacaktır.

Ürünün Artıları

Bu modelle ilgili en önemli artılar; ergonomik olması, uzun batarya ömrü ve çift SIM kart gibi özellikleri. Nostalji yaşamak isteyen kişiler için, 3310 gibi son derece ideal bir model.

Ürünün Eksileri

Nokia TA-1139 modeli ile ilgili eksiler, daha çok sizlerin ne tür beklentileri olduğuna göre şekillenebilir. Google Maps ve Play Store gibi özellikleri kullanamamanız ile birlikte, 3G olmaması da en büyük eksiklikler olarak görülebilir.