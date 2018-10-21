Temiz Su Kaynaklarına Erişim İçin Yeni Formül

Dünya üzerinde temiz su kaynağına erişimi olmayan insanlara bir çözüm üretmek amacıyla XPrize tarafından başlatılan yarışmanın kazanan ekibi, yeni projesiyle temiz su kaynaklarına erişimimizi kökten değiştirebilir.

Bugün dünya nüfusunun yüzde 11’ini oluşturan 790 milyon insanın temiz su kaynağına erişimi yok.

Bundan iki yıl önce Xprize isimli uluslararası kâr amaçsız bir örgüt, temiz su kaynağına erişemeyen insanlara temiz su sağlayabilecek dayanıklı ve uygun fiyatlı bir yol bulunması için bir yarışma düzenledi.

Yarışmayı düzenleyenlere böyle bir projenin imkânsız olduğu söylendi, ancak yaklaşık 100 adet projenin ardından Xprize aradığı şeyi buldu. Aradıkları şey ise günde iki cent’ten daha az bir fiyata 2000 litre suyu atmosferden elde edebilen ve yüzde yüz yenilenebilir enerji kullanan küçük bir cihazdı.

Bu hafta organizasyon 1,5 milyon dolar değerindeki ödülün sahibini açıkladı.

Kaliforniya’dan gelen ve David Hertz ile Rich Gorden tarafından yönetilen bir sürdürülebilirlik uzmanı ekibi yarışmayı kazandı.

Son testler haftasında cihazlar 24 saat boyunca çalıştırıldı ve sürdürülebilirlikleri sınandı.

Skywater isimli kazanan cihaz havadaki sıcaklığı ölçerek çiy olayının ne zaman mümkün olabileceğini hesaplıyor ve çok az enerji kullanarak su oluşturuyor.

Hertz XPrize’a verdiği açıklamasında Skywater’ın dünya ile su arasındaki ilişkiyi değiştirmeyi amaçladığını dile getirdikten sonra “Suyun en temel insan hakkı olduğuna inanıyoruz. Su merkezileştirilmeli, miktarı artırılmalı ve demokratikleştirilmeli” sözlerini sarf etti.

Ödül olarak verilen para, ekibin bu alandaki çalışmalarını desteklemek için verildi ve ekibin katkılarının temiz su kaynakları için büyük bir gelişme olsa da Xprize’ın üst düzey yöneticilerinden olan Zenia Tata, yarışmanın daha yeni başladığını belirtti.