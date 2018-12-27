Roomba Temizleyiciyle Hazırlanan DOOM Haritaları: Doomba

Roomba isimli bir temizlik robotu, bir dönemin en büyük efsanelerinden DOOM için harita tasarlayabilecek hale getirildi.

FPS türünü dünyaya tanıtan ve sevdiren DOOM ile ilgili oldukça enteresan bir haberle karşınızdayız. Rich Whitehouse isimli bir DOOM hayranı, kırk yıl düşünsek aklımıza gelmeyecek enteresan bir projeyi hayata geçirmiş.

DOOM hayranı, Roomba isimli temizlik robotu evde işini yaparken evinin krokisinin DOOM'da harita olarak yer alsaydı nasıl olacağını düşünmeye başladı. Daha sonra temizlik robotunun, derin öğrenme ile çıkardığı krokiyi oyuna entegre etmenin bir yolunu buldu.

Noesis isimli oyun geliştirme yazılımını modifiye eden adam, daha sonra Roomba isimli robotun kaydettiği dijital harita dosyasını uygulamaya aktararak başarıya ulaştı.

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Elbette kimsenin bu işlemi gerçekleştirmek için bu ürünü satın alıp ayrıca uğraşacağını beklemek zor. Yine de çalışmayı incelemek ve nasıl yapıldığına göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.