Temmuz Ayının En Çok Satan PS4 Oyunları Belli Oldu

Geçtiğimiz temmuz ayı boyunca PS Store'da en yüksek satış rakamlarına ulaşmış 10 oyun açıklandı.

Son dönemde Pc ve Xbox gibi konsollar ciddi birer rakibe dönüşse de Sony PlayStation 4, özellikle ülkemize oyun dendiği vakit ilk ismi anılan platform oluyor. Hiç şüphesiz PS4’ün başarısının altında yatan sır da; PS4’e özel oyunların üretilmesinin yanında diğer platformlarda da bulunan oyunları en başarılı şekilde oyun deneyimine çevirebilmesi olarak görülüyor.

Diğer bir yandan eski usül kutulu oyun satışların yerini alan dijital satışlar konusunda da üst düzey bir performans sergileyen Sony, sadık oyunsever kitlesini korumaya ve sayısını arttırmaya devam ediyor. Bu başarısını her ay şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşan Sony ekibi, PS Store'da popülerlik kazanmış oyunlarının listesini yayınlamaya devam ediyor. Karşınızda Sony’nin başarılı platformu PS Store’da, geçtiğimiz ayın en yüksek satış değerlerine ulaşmış en popüler 10 PS4 oyunu: