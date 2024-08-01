Temmuz ayı boyunca Amazon ve Hepsiburada'da en çok tercih edilen teknolojik ürünleri sizler için listeledik.

Geçtiğimiz temmuz ayı boyunca internette oldukça popüler olmuş ürünlerden oluşan listemizde, robot süpürgeden akıllı kameraya kadar pek çok ürün bulunuyor.

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Ürünler;

Akım ve sıcaklık koruma özellikleri bulunan Spigen 30W USB-C Güç Adaptörü, neredeyse piyasadaki tüm cihazlar ile uyumlu olarak çalışır. Ayrıca sahip olduğu hızlı şarj özelliği ile de telefonunuzu yarım saat içinde %50 doldurur.

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Gürültü engelleme, daha üstün üç boyutlu ses ve daha iyi bir pil ömrü sunan Apple AirPods Pro, bu ay en çok tercih edilen bluetooth kulaklıklar arasında bulunuyor.

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Standart televizyonları adeta bir akıllı televizyona dönüştüren Xiaomi Mi TV Stick Android TV Media Player; Netflix, YouTube, Amazon Prime Video gibi popüler uygulamaları kullanabilmenizi sağlar.

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Geçen ay 1000 adetten fazla satan Xiaomi Akıllı Kamera C200; 1080p HD video kalitesi ile kayıtlar yaparak, ofis veya evinizi izlemek için ideal bir seçenek olabilir.

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Yüksek ses kalitesi, uzun pil ömrü ve suya karşı dayanıklılığı ile oldukça beğenilen Anker SoundCore 2 Taşınabilir Hoparlör, müzik severlerin bu ay en çok tercih ettiği ürün olarak karşımıza çıkıyor.

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Intel Core i5 13420H işlemci ve RTX4060 ekran kartı ile karşımıza çıkan MSI CYBORG 15 A13VF-896XTR Taşınabilir Bilgisayar, oyun bilgisayarı arayanların en çok satın aldığı ürün olarak listemizde yerini alıyor.

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Daha sağlıklı pişirme yöntemleri arayanlar için ideal bir seçenek olan Xiaomi Mi Smart Air Fryer, akıllı kontrol özellikleri ve büyük kapasitesi ile oldukça pratik bir ürün.

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Yüksek performansı, akıllı navigasyon sistemleri ve kullanışlı uygulama entegrasyonu ile modern bir temizlik deneyimi sunan Dreame Bot L10 Pro Akıllı Robot Süpürge, fiyat performans olarak oldukça başarılı bir ürün olarak karşımıza çıkıyor.

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Geniş ekranı, yüksek performansı ve uzun pil ömrü ile adından söz ettiren ürünler arasında yer alan Samsung Galaxy Tab S9 FE SM-X510 Tablet, ses kalitesi ile de kullananları oldukça memnun ediyor.

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Canlı renkleri ve 120Hz yenileme hızı ile tam bir fiyat performans ürünü olarak değerlendirilen Honor Pad X9 Tablet, malzeme kalitesi ile kullananlar tarafından övgü topluyor.

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