Adana merkezli otobüs üreticisi olan TEMSA, şirketin içinde bulunduğu mali sıkıntılar nedeniyle üretimlerini 23 Aralık'a kadar durdurdu. Üretimlerin durdurulduğu bu süre içerisinde ise şirkette stok sayımı yapılacağı belirtiliyor.

1968 yılında kurulmuş olan Türkiye merkezli otobüs üreticisi TEMSA, üretimlerini 23 Aralık’a kadar durdurduğunu açıkladı. Dünya gazetesinin haberine göre alınan bu kararda, şirketin yaşadığı mali sıkıntıların etkisi bulunuyor. Aynı zamanda üretimin gerçekleştirilmeyeceği bu zaman aralığında fabrikada stok sayımı yapılacağı da belirtiliyor.

1968 yılında faaliyet göstermeye başlayan ve 1987 yılından beri Adana’da bulunan 510 bin metrekarelik üretim tesislerinde çalışmalarını yürüten şirket, yıllık bazda 10 binin üzerinde otobüs, midibüs ve hafif kamyon imalatı yapıyordu.

TEMSA, 70’e yakın ülkeye satış yapıyor:

Şirketin Türkiye dışında yer aldığı pazarlar arasındaysa Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Almanya, İngiltere ve İtalya gibi güçlü ekonomilere sahip ülkelerin yanı sıra 70’e yakın ülke bulunuyor. Şirket ayrıca çatısı altında 2.000’den fazla çalışana iş sağlıyor.

Üretimleri 23 Aralık’a kadar durdurulan fabrikada şehirlerarası yolcu taşıma ve turizm amacıyla kullanılan Safir isimli otobüs, Prestij midibüsleri, şehir içi toplu taşıma alanında hizmet verecek Avenue otobüsleri ile ABD için TS35, TS30 ve TS45 segmentindeki araçların üretimi gerçekleştiriliyordu.

'Daha keyifli yolculuklar için akıllı ve sürdürülebilir mobilite çözümleri sunan insan odaklı teknoloji şirketi olmak' misyonuyla yola çıkan TEMSA’nın hedefleri arasındaysa dünyanın bu alanda lider şirketi olmak ve inovasyon yoluyla çözümler üretmek gibi başlıklar yer alıyor.

Geçtiğimiz yıla kadar Hacı Ömer Sabancı Holding (SA) çatısı altında faaliyet göstermekte olan TEMSA, geride bıraktığımız aylarda 182 milyon 693 bin TL karşılığında İsviçre merkezli True Value Capital Partners’a satılmıştı. Bu satış anlaşmasına göre 825 milyon TL değerinde olan şirket değeri üzerinden borç ve nakit düzenlemeleri yapıldıktan sonra 375 milyon TL karşılığında hisse devir işlemleri gerçekleştirilmişti.