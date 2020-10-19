Bankalar konsorsiyumu ile başlatılan Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY) sürecini olumlu tamamlayan Temsa, böylece üretime yeniden başlayabilecek. Temsa'nın önümüzdeki dönemde ana hissedarları ise Sabancı ve Skoda olacak.

İçinde bulunduğu finansal durumdan dolayı geçtiğimiz yılın sonlarında konkordato başvurusunda bulunan Temsa, Ziraat Bankası liderliğinde oluşturulan bankalar konsorsiyumu ile başlatılan Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY) sürecini olumlu bir şekilde tamamlamayı başardı.

Türkiye’nin otomotiv endüstrisindeki en önemli kuruluşlarından Temsa; Mayıs 2019’da ortaklık yapısındaki değişiklik gerçekleştirmiş, bu değişiklik sonucunda ise çok ciddi finansal sıkıntılar yaşamış ve en nihayetinde de konkordato başvurusunda bulunmuştu.

Temsa’nın yeniden faaliyete başlayabilmesi için bu yılın mayıs ayında Sabancı Holding'in iştiraki Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma (ExSA) ile Çekya menşeli Skoda Transportation'ın ana ortağı PPF Group'un iştiraki PPF Beer Topholdco B.V. (PPF), Temsa paylarının tamamını yüzde 50-50 ortaklıkla satın almak için ortaklık sözleşmesi imzaladı.

Türkiye ve ilgili ülkelerdeki Rekabet Kurumlarının söz konusu ortaklığı onaylamasıyla birlikte Sabancı Holding ve Skoda Transportation, Temsa’nın ana hissedarları haline geldi. Finansal Yeniden Yapılandırma sürecinin sona ermiş olması, faaliyetlerine Sabancı-Skoda ortaklığında devam edecek Temsa’nın üretime geri dönmesini yolunu açmış oldu.

Her şeye rağmen, konuyla ilgili resmi açıklamaların gelmediğini hatırlatmakta fayda var. Gelen bilgiler, Sabancı Topluluğu ve Skoda Grubu yöneticilerinin önümüzdeki günlerde bir araya gelerek hem açıklamalarda bulunacağı hem de söz konusu ortaklık için sözleşme imzalayacağı yönünde.