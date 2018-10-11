Geçtiğimiz aylarda ilk elektrikli otobüsü electriCITY'nin satışına başlayan TEMSA, şimdi de sürücüsüz bir otobüs üzerinde çalışıyor. Aracın konsept versiyonunu Münih'te sergileyen TEMSA'nın Genel Müdürü Hasan Yıldırım, önümüzdeki süreçte otomotiv sektörünün elektrikli araçlar temelinde şekilleneceğinin altını çizdi.
Geliştirilen araçla ilgili vizyonlarını açıklayan Yıldırım şunları söyledi: “Teknolojideki hızlı gelişim dünyadaki aslında ekonomik trendleri de baştan tasarlıyor. Bunların başında da akıllı ulaşım ve akıllı şehirler geliyor. Bu akıllı şehir vizyonunun en önemli parçası da elektrikli ve sürücüsüz araçlardır.”
TEMSA'nın sürücüsüz otobüsünün özelliklerine bir göz atalım:
- Aracın geliştirilme süreci biraz önce değindiğimiz MD9 modeli üzerinden gerçekleşti. Çevresel nesneleri algılayabilen radarlar ve kameralar yerleştirildi.
- Araçta toplamda 3 adet LIDAR (Laser Imaging Detection and Ranging) radarı bulunuyor. Bu radarlar sayesinde nesnelerin ve yüzeylerin araca olan uzaklığı ölçülüyor.
- Uzun vadede planlanan aracın sorunsuz bir biçimde şeritte kalabilmesi, durağa yanaşarak yolcu alabilmesi ve kalkışını gerçekleştirmesi planlanıyor.
- Aracın otonom sisteminde verilerin analizi ve derin öğrenmesi için Nvidia PX2 bilgisayar sistemi kullanılacak.