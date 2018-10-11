TÜBİTAK, Galatasaray Üniversitesi ve Infotech işbirliği ile geliştirilen ilk yerli sürücüsüz otobüs konsepti, 9-11 tarihinde gerçekleştirilen Nvidia Europe GTC'de sergilendi.

Geçtiğimiz aylarda ilk elektrikli otobüsü electriCITY'nin satışına başlayan TEMSA, şimdi de sürücüsüz bir otobüs üzerinde çalışıyor. Aracın konsept versiyonunu Münih'te sergileyen TEMSA'nın Genel Müdürü Hasan Yıldırım, önümüzdeki süreçte otomotiv sektörünün elektrikli araçlar temelinde şekilleneceğinin altını çizdi.

Geliştirilen araçla ilgili vizyonlarını açıklayan Yıldırım şunları söyledi: “Teknolojideki hızlı gelişim dünyadaki aslında ekonomik trendleri de baştan tasarlıyor. Bunların başında da akıllı ulaşım ve akıllı şehirler geliyor. Bu akıllı şehir vizyonunun en önemli parçası da elektrikli ve sürücüsüz araçlardır.”

TEMSA'nın sürücüsüz otobüsünün özelliklerine bir göz atalım: