Ülkemizde 2017 yılından bu yana erişime kapalı olan booking.com'un yaptığı temyiz başvurusu reddedildi.

29 Mart 2017 tarihinde kapatılan Booking.com, o günden beri ülkemizde faaliyetlerini askıya almış durumda. Kapatma kararının gerekçesi ise Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB)'ın üyelerine karşı haksız rekabet oluşturuyor olmasıydı. Buradaki haksız rekabet durumu ise şu: Booking.com kendi platformundan otel rezervasyonu ayrılmasını sağlıyor. Bu rezervasyonlardan da komisyon alıyor. Acenteler birliğinin talebi üzerine artık bu özellik, yurt içi oteller için kullanılamıyor. Yurt dışı otellere ise rahatça rezervasyon yaptırılabiliyor.

TÜRSAB ve Booking.com mahkemede karşı karşıya gelirken, İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi Booking.com'un temyiz talebini reddetti. TÜRSAB'ın sitesinden yapılan açıklamada, "Booking.com internet adresi üzerinden veya oluşturacakları başka bir adres üzerinden, Türkiye’de yerleşik otel, konaklama tesislerinin pazarlanması ve pazarlanmasına aracılık edilmesi yönündeki faaliyetlerinin durdurulmasına…” karar verilmişti. İş bu kararın kaldırılması için davalılarca tekrar istinaf yoluna başvurulmuş olup, T.C. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi’nin 2018/1504 dosya no.lu, 2018/1125 karar no.lu ilamında, davalı itirazlarının tekrar reddine karar verilmiştir.” ifadeleri kullanıldı. Yani booking.com temyize gidemeyecek.