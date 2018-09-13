Huawei'nin Ekim ayında tanıtacağı yeni serisi Mate 20'nin TENAA kayıtları ortaya çıktı. Ancak sızdırılan kayıtlarda asıl dikkat çeken, henüz hakkında bilgi sahibi olmadığımız yeni bir Huawei telefonunun görülmesi.

Huawei, 16 Ekim'de yeni amiral gemisi serisi Mate 20'yi tanıtacak. Ancak tabii ki henüz lansman tarihine bir ay daha olmasına rağmen telefonlar hakkında pek çok detay ve görüntü sızdırıldı. Son haberler ise Çin'in sertifika kurumu TENAA kayıtlarında ortaya çıkan Mate 20 serisi görsellerine dayanıyor.

Bu sene 3 yeni telefon tanıtılacağı zaten biliniyordu ve telefonlara dair çeşitli görüntüleri de daha önce görmüştük. TENAA kayıtlarından gelen bilgilere göre ise HMA-AL00 ve HMA-TL00 model numaraları, Mate 20’ye ait. Diğer LYA-AL00, LYA-AL00P ve LYA-TL00 model numaralarının ise Mate 20 Pro modeline ait olduğu düşünülüyor. Ayrıca EVR-AL00 ve EVR-TL00 model numaralı telefonun ise Mate 20 Porsche Design olduğu söyleniyor.

Aynı zamanda TENAA, Mate 20 serisine ait olmayan gizemli bir Huawei modelini daha sertifikalandırdı. Görüntüleri TENAA'da mevcut olan telefonun özellikleri ise henüz açıklanmış değil. ARS-AL00 model numarası ile yayınlanan telefonun, görüntülerde görüldüğü kadarıyla çift arka kamerası ve parmak izi tarayıcısı olacak. Ekran tasarımı ise tıpkı Honor 8X gibi küçük çentikli yapıda.

Geçtiğimiz günlerde Mate 20 Pro'nun detayları da sızdırılmıştı ve özellikle batarya ile kamera konusunda oldukça başarılı ve beklentileri karşılayacak bir telefonla karşılaşacağımızı zaten biliyoruz. Mate 20 Pro'ya dair tüm detayları ise yukarıdaki içeriğimizde bulabilirsiniz.