Yayıncılık dünyasında daha fazla yer edinmeyi hedefleyen Tencent, video akış platformu Iflix'i satın alarak büyümeye devam etti. Tencent, Iflix'i bünyesine katarak özellikle Asya bölgesindeki yerini iyice sağlamlaştırmış durumda.

Çinli sosyal medya ve eğlence devi Tencent, 13 ülkede faaliyet gösteren Güneydoğu Asyalı yayın platformu Iflix'i satın aldı. Tencent, bu hamleyle Asya'daki bölgesel yayıncılık faaliyetlerini daha da sağlamlaştırmayı ve uluslararası alanda da Netflix benzeri şekilde genişlemeyi hedefliyor.

Tencent, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Güneydoğu Asya'daki varlığını güçlendirmek amacıyla Malezya merkezli video akış platformu Iflix içeriklerini, teknolojisini ve kaynaklarını satın aldığını belirtti. Şirket, sektördeki bazı içerik ortaklarının konu hakkında bilgilendirildiğini ve Iflix marka adının en az 6-12 aylık bir süre boyunca kalmaya devam edeceğini söyledi.

Tencent, Iflix ile birlikte Asya bölgesinde gücünü iyice artırmış oldu

Iflix'in hizmeti, Nisan 2020 itibarıyla, 25 milyondan fazla aktif kullanıcıya ve ayda 2,5 milyar dakikadan fazla görüntülemeye ve ulaştı. Böylesine yüksek potansiyeline ve en yakın rakibi Hooq'un kapanmasına rağmen Iflix, maddi olarak sıkıntılar yaşıyordu. 2018 takvim yılında şirketin vergiler sonrası zararları %30'luk bir artışla 158 milyon dolara yükselmişti.

Tencent yaptığı açıklamada, "Iflix'in teknolojisini ve kaynaklarını satın aldık. Bu, uluslararası yayın platformumuz WeTV'yi Güneydoğu Asya'da genişletme ve kullanıcılara çok çeşitli tür ve dillerde uluslararası, yerel ve orijinal yüksek kaliteli içerik sağlama stratejimizin bir parçası." ifadesini kullandı. Ayrıca WeTV'nin bölge içinde daha geniş bir kitleye ulaşacağını ve daha iyi bir görüntüleme deneyimi sunacağını belirtti.

Şirketin Çin'deki yayın platformu Tencent Video, mart ayı sonunda 110 milyondan fazla ücretli aboneye sahipti. Diğer yandan WeTV, Güneydoğu Asya'da ABD devi Netflix ve Çinli rakip iQIYI'yi içeren güçlü bir rekabetle karşı karşıya kalacak. Tencent'in iQIYI ile ilk görüşmelerde olduğu ve platformun en büyük hissedarı olmayı amaçladığı bildirildi. İki şirket de Asya'da güçlü bir konuma gelmek için adımlar atsa da, bugüne kadar etkili olamadı.